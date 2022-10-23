Red Bull и FIA взяли паузу в диалоге о лимите бюджетов

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Основатель и владелец команды Red Bull Racing Дитрих Матешиц скончался в субботу на 79-м году жизни. В последнее время австриец тяжело болел, но его уход все равно поверг весь паддок в невеселое настроение. Свои соболезнования родным и близким Матешица выразили многие гонщики и команды.

Ранее важнейшей темой по ходу Гран При США были обвинения в адрес Red Bull после публикации FIA финансового отчета о соблюдениями командами ограничения бюджетов в 2021 году.

Команда не согласилась, что допустила перерасход, однако не собиралась идти на конфронтацию и готова была обсудить ситуацию с федерацией, чтобы изложить свои аргументы.

Глава RBR Кристиан Хорнер и президент FIA Мохаммед Бин Сулайем должны были встретиться в Остине, так как все стороны были заинтересованы в скорейшем разрешении вопроса.

Однако в свете смерти Матешица решено было поставить все процессы на паузу и перенести сроки в предусмотренных правилами процессах.

«В связи с кончиной господина Матешица все переговоры с FIA о лимите бюджета и последующих шагах приостановлены до особого уведомления, – говорится в заявлении команды из Милтон-Кинса. – Крайний срок для достижения согласия перенесен, мы ожидаем возобновления диалога в середине следующей недели».

Ранее Хорнер говорил, что в поданных командой документах общая сумма расходов «с запасом» укладывается в лимит, а нарушения, если и имели место, никак не повлияли на спортивные результаты.