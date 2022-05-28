Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Монако с разницей 0,041 секунды
Серхио Перес проехал в субботней сессии чуть быстрее Шарля Леклера
В заключительной тренировке Гран При Монако все команды работали с прицелом на квалификацию, так как от стартовой позиции на медленной городской трассе зависит куда больше, чем на других этапах чемпионата.
Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в итоге Серхио Перес, проехав круг за 1:12.476, оказался лучшим. Однако преимущество пилота Red Bull при всем желании не назвать серьезным – Шарль Леклер из Ferrari, который дважды стал быстрейшим в пятницу, отстал от него всего на четыре сотых.
Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен тоже проехали практически вровень, но от своих напарников оба отстали на четыре десятых. Испанец по ходу заездов ошибся в первом повороте, но смог вернуться на трассу после разворота в зоне безопасности у небольшой церкви.
Шарль Леклер, Ferrari F1-75
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Лучшим из остальных на этот раз стал пилот AlphaTauri Пьер Гасли, опередивший на неуловимое мгновенье Ландо Норриса из McLaren, тогда как представители Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали седьмую и девятую скорость. В первой половине сессии обы были далеко от лидеров, но затем значительно сократили свое отставание.
В десятку также вошли Кевин Магнуссен (Haas) и Фернандо Алонсо (Alpine).
Часовая тренировка обошлась без разбитых машин – не считая поврежденного у бассейна переднего крыла Aston Martin Лэнса Стролла – и красных флагов, однако на узких улочках судьи зафиксировали несколько случаев блокировки. Дебютант сезона Гуаньюй Чжоу помешал Ферстаппену, а Карлос Сайнс буквально привел в бешенство Себастьяна Феттеля. Еще в одном эпизоде в опасной близости на трассе оказались Перес и Расселл.
Результаты третьей тренировки Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|27
|1'12.476
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|29
|1'12.517
|0.041
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'12.846
|0.370
|4
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|29
|1'12.881
|0.405
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1'13.210
|0.734
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'13.226
|0.750
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'13.375
|0.899
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|24
|1'13.436
|0.960
|9
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'13.476
|1.000
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|23
|1'13.585
|1.109
|11
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|25
|1'13.645
|1.169
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|26
|1'13.827
|1.351
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'13.838
|1.362
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'13.849
|1.373
|15
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|22
|1'13.882
|1.406
|16
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|29
|1'14.104
|1.628
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|22
|1'14.260
|1.784
|18
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|20
|1'14.639
|2.163
|19
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'14.861
|2.385
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|26
|1'14.910
|2.434
|Полные результаты
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