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Формула 1 / Гран При Монако Отчет о тренировке

Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Монако с разницей 0,041 секунды

Серхио Перес проехал в субботней сессии чуть быстрее Шарля Леклера

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Монако с разницей 0,041 секунды
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В заключительной тренировке Гран При Монако все команды работали с прицелом на квалификацию, так как от стартовой позиции на медленной городской трассе зависит куда больше, чем на других этапах чемпионата. 

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в итоге Серхио Перес, проехав круг за 1:12.476, оказался лучшим. Однако преимущество пилота Red Bull при всем желании не назвать серьезным – Шарль Леклер из Ferrari, который дважды стал быстрейшим в пятницу, отстал от него всего на четыре сотых. 

Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен тоже проехали практически вровень, но от своих напарников оба отстали на четыре десятых. Испанец по ходу заездов ошибся в первом повороте, но смог вернуться на трассу после разворота в зоне безопасности у небольшой церкви.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Шарль Леклер, Ferrari F1-75

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим из остальных на этот раз стал пилот AlphaTauri Пьер Гасли, опередивший на неуловимое мгновенье Ландо Норриса из McLaren, тогда как представители Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали седьмую и девятую скорость. В первой половине сессии обы были далеко от лидеров, но затем значительно сократили свое отставание. 

В десятку также вошли Кевин Магнуссен (Haas) и Фернандо Алонсо (Alpine).  

Часовая тренировка обошлась без разбитых машин – не считая поврежденного у бассейна переднего крыла Aston Martin Лэнса Стролла – и красных флагов, однако на узких улочках судьи зафиксировали несколько случаев блокировки. Дебютант сезона Гуаньюй Чжоу помешал Ферстаппену, а Карлос Сайнс буквально привел в бешенство Себастьяна Феттеля. Еще в одном эпизоде в опасной близости на трассе оказались Перес и Расселл.   

Результаты третьей тренировки Гран При Монако

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 27 1'12.476  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 29 1'12.517 0.041
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 28 1'12.846 0.370
4 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 29 1'12.881 0.405
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 22 1'13.210 0.734
6 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 19 1'13.226 0.750
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 26 1'13.375 0.899
8 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 24 1'13.436 0.960
9 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26 1'13.476 1.000
10 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 23 1'13.585 1.109
11 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 25 1'13.645 1.169
12 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 26 1'13.827 1.351
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 28 1'13.838 1.362
14 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 25 1'13.849 1.373
15 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 22 1'13.882 1.406
16 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 29 1'14.104 1.628
17 France Эстебан Окон Alpine Renault 22 1'14.260 1.784
18 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 20 1'14.639 2.163
19 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 25 1'14.861 2.385
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'14.910 2.434
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