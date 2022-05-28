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В заключительной тренировке Гран При Монако все команды работали с прицелом на квалификацию, так как от стартовой позиции на медленной городской трассе зависит куда больше, чем на других этапах чемпионата.

Лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но в итоге Серхио Перес, проехав круг за 1:12.476, оказался лучшим. Однако преимущество пилота Red Bull при всем желании не назвать серьезным – Шарль Леклер из Ferrari, который дважды стал быстрейшим в пятницу, отстал от него всего на четыре сотых.

Карлос Сайнс и Макс Ферстаппен тоже проехали практически вровень, но от своих напарников оба отстали на четыре десятых. Испанец по ходу заездов ошибся в первом повороте, но смог вернуться на трассу после разворота в зоне безопасности у небольшой церкви.

Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Лучшим из остальных на этот раз стал пилот AlphaTauri Пьер Гасли, опередивший на неуловимое мгновенье Ландо Норриса из McLaren, тогда как представители Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл показали седьмую и девятую скорость. В первой половине сессии обы были далеко от лидеров, но затем значительно сократили свое отставание.

В десятку также вошли Кевин Магнуссен (Haas) и Фернандо Алонсо (Alpine).

Часовая тренировка обошлась без разбитых машин – не считая поврежденного у бассейна переднего крыла Aston Martin Лэнса Стролла – и красных флагов, однако на узких улочках судьи зафиксировали несколько случаев блокировки. Дебютант сезона Гуаньюй Чжоу помешал Ферстаппену, а Карлос Сайнс буквально привел в бешенство Себастьяна Феттеля. Еще в одном эпизоде в опасной близости на трассе оказались Перес и Расселл.

Результаты третьей тренировки Гран При Монако