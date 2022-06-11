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В субботней утренней сессии Гран При Азербайджана, начало которой задержали на 15 минут из-за необходимости восстановить барьеры после аварийной гонки Ф2, пилоты отрабатывали квалификационные попытки. Каждый стремился «поймать» слип-стрим и при этом не попасть в трафик, однако удалось это далеко не всем.

Серхио Перес во второй раз за уик-энд показал лучшее время (1:43.170 на шинах Soft), Шарль Леклер уступил пилоту Red Bull меньше одной десятой, а вот Максу Ферстаппену не удалось завершить свою самую быструю попытку: голландец поставил рекордное время на первом секторе, но в медленных поворотах у стен старого города уперся в Alpine Фернандо Алонсо и вынужден был убрать ногу с газа.

Макс остался третьим (+0,279), опередив Карлоса Сайнса (+0,426). Зато после весьма слабой субботы смогли ускориться пилоты McLaren, показавшие пятую и шестую скорость с разницей в пять сотых. При этом времени Переса Ландо Норрис уступил секунду с четвертью.

Десятку дополнили гонщики еще четырех команд: Пьег Гасли, ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции, единственный представитель Mercedes Джордж Расселл, Эстебан Окон и отставший от него на 0,004 Себастьян Феттель.

Фернандо Алонсо на этот раз остался 11-м, однако, как и в пятницу, показал лучшее время на самом быстром третьем секторе. Льюис Хэмилтон уступил старому сопернику три тысячных и жаловался по радио на нехватку сцепления задних колес.

Команде Alfa Romeo не помогли те новинки, что решили не ставить в пятницу, опасаясь повредить в аварии. Гуаньюй Чжоу даже с обновлениями стал 14-м, Валттери Боттас, закрутившийся в третьем повороте – и вовсе 19-м.

Часовая сессия обошлась без разбитых машин, но многим гонщикам пришлось возвращаться из «карманов» безопасности после предельно поздних торможений.

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