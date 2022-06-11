Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды
Серхио Перес на неуловимое мгновение опередил Шарля Леклера, оба пилота McLaren вошли в шестерку лидеров
В субботней утренней сессии Гран При Азербайджана, начало которой задержали на 15 минут из-за необходимости восстановить барьеры после аварийной гонки Ф2, пилоты отрабатывали квалификационные попытки. Каждый стремился «поймать» слип-стрим и при этом не попасть в трафик, однако удалось это далеко не всем.
Серхио Перес во второй раз за уик-энд показал лучшее время (1:43.170 на шинах Soft), Шарль Леклер уступил пилоту Red Bull меньше одной десятой, а вот Максу Ферстаппену не удалось завершить свою самую быструю попытку: голландец поставил рекордное время на первом секторе, но в медленных поворотах у стен старого города уперся в Alpine Фернандо Алонсо и вынужден был убрать ногу с газа.
Макс остался третьим (+0,279), опередив Карлоса Сайнса (+0,426). Зато после весьма слабой субботы смогли ускориться пилоты McLaren, показавшие пятую и шестую скорость с разницей в пять сотых. При этом времени Переса Ландо Норрис уступил секунду с четвертью.
Десятку дополнили гонщики еще четырех команд: Пьег Гасли, ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции, единственный представитель Mercedes Джордж Расселл, Эстебан Окон и отставший от него на 0,004 Себастьян Феттель.
Фернандо Алонсо на этот раз остался 11-м, однако, как и в пятницу, показал лучшее время на самом быстром третьем секторе. Льюис Хэмилтон уступил старому сопернику три тысячных и жаловался по радио на нехватку сцепления задних колес.
Команде Alfa Romeo не помогли те новинки, что решили не ставить в пятницу, опасаясь повредить в аварии. Гуаньюй Чжоу даже с обновлениями стал 14-м, Валттери Боттас, закрутившийся в третьем повороте – и вовсе 19-м.
Часовая сессия обошлась без разбитых машин, но многим гонщикам пришлось возвращаться из «карманов» безопасности после предельно поздних торможений.
Результаты третьей тренировки Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'43.170
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|19
|1'43.240
|0.070
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|14
|1'43.449
|0.279
|4
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|19
|1'43.596
|0.426
|5
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|13
|1'44.418
|1.248
|6
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|19
|1'44.476
|1.306
|7
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1'44.491
|1.321
|8
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'44.573
|1.403
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|15
|1'44.685
|1.515
|10
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|18
|1'44.689
|1.519
|11
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|14
|1'44.842
|1.672
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|19
|1'44.845
|1.675
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'44.879
|1.709
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|18
|1'44.913
|1.743
|15
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|17
|1'44.919
|1.749
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|20
|1'44.964
|1.794
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|17
|1'45.479
|2.309
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|19
|1'45.532
|2.362
|19
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'45.574
|2.404
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|17
|1'46.070
|2.900
|Полные результаты
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