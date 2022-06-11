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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о тренировке

Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды

Серхио Перес на неуловимое мгновение опередил Шарля Леклера, оба пилота McLaren вошли в шестерку лидеров

Александр Кабановский
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Red Bull и Ferrari завершили тренировки в Баку с разницей 0,070 секунды
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В субботней утренней сессии Гран При Азербайджана, начало которой задержали на 15 минут из-за необходимости восстановить барьеры после аварийной гонки Ф2, пилоты отрабатывали квалификационные попытки. Каждый стремился «поймать» слип-стрим и при этом не попасть в трафик, однако удалось это далеко не всем. 

Серхио Перес во второй раз за уик-энд показал лучшее время (1:43.170 на шинах Soft), Шарль Леклер уступил пилоту Red Bull меньше одной десятой, а вот Максу Ферстаппену не удалось завершить свою самую быструю попытку: голландец поставил рекордное время на первом секторе, но в медленных поворотах у стен старого города уперся в Alpine Фернандо Алонсо и вынужден был убрать ногу с газа. 

Макс остался третьим (+0,279), опередив Карлоса Сайнса (+0,426). Зато после весьма слабой субботы смогли ускориться пилоты McLaren, показавшие пятую и шестую скорость с разницей в пять сотых. При этом времени Переса Ландо Норрис уступил секунду с четвертью.

Десятку дополнили гонщики еще четырех команд: Пьег Гасли, ставший, кроме того, лидером по пройденной дистанции, единственный представитель Mercedes Джордж Расселл, Эстебан Окон и отставший от него на 0,004 Себастьян Феттель. 

Фернандо Алонсо на этот раз остался 11-м, однако, как и в пятницу, показал лучшее время на самом быстром третьем секторе. Льюис Хэмилтон уступил старому сопернику три тысячных и жаловался по радио на нехватку сцепления задних колес.

Команде Alfa Romeo не помогли те новинки, что решили не ставить в пятницу, опасаясь повредить в аварии. Гуаньюй Чжоу даже с обновлениями стал 14-м, Валттери Боттас, закрутившийся в третьем повороте – и вовсе 19-м.

Часовая сессия обошлась без разбитых машин, но многим гонщикам пришлось возвращаться из «карманов» безопасности после предельно поздних торможений.

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Результаты третьей тренировки Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 18 1'43.170  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 19 1'43.240 0.070
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 14 1'43.449 0.279
4 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 19 1'43.596 0.426
5 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 13 1'44.418 1.248
6 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 19 1'44.476 1.306
7 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 21 1'44.491 1.321
8 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 17 1'44.573 1.403
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 15 1'44.685 1.515
10 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 18 1'44.689 1.519
11 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 14 1'44.842 1.672
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 19 1'44.845 1.675
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 17 1'44.879 1.709
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 18 1'44.913 1.743
15 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 17 1'44.919 1.749
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 20 1'44.964 1.794
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 17 1'45.479 2.309
18 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 19 1'45.532 2.362
19 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 17 1'45.574 2.404
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 17 1'46.070 2.900
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