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Формула 1 / Гран При Штирии Аналитика

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

Пусть даже глобальных обновлений в нынешнем сезоне Ф1 ждать не приходится, большинство команд продолжает готовить новинки – в их числе и Red Bull

Технический брифинг: диффузор Red Bull RB16B

Три недавних победы подряд стали для Red Bull самым успешным отрезком за всю турбоэру Ф1. Причиной таких успехов отчасти является постоянное совершенствование машины – у шасси RB16B и так все неплохо с прижимной силой, но штаб Эдриана Ньюи продолжает улучшать его.

На Гран При Штирии обновления коснулись области диффузора.

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Зубчатая кромка диффузора Red Bull Racing RB16B

Зубчатая кромка диффузора Red Bull Racing RB16B

Иллюстрация: Джорджо Пиола

Присмотревшись, наши эксперты обнаружили на машине интересное решение. Еще в Баку концевые кромки диффузора на RB16B получили на внешнем участке зубчатую форму. Во Франции они вновь были на машине – а в Шпильберге «пилу» можно было увидеть уже не только по краям, а на всем протяжении двух кромок. Это явно свидетельствует, что идея показала свою эффективность.      

Примечательно, что прежде такая форма различных поверхностей довольно часто в качестве эксперимента появлялась на Mercedes – но теперь ее используют прежде всего для борьбы с этой командой. 

Кроме того, Red Bull опробовала в пятницу иную конфигурацию тормозных воздухозаборников. На фото ниже ее можно увидеть на машине Макса Ферстаппена (она слева).

Так как «Ред Булл Ринг» является третьей по скорости трассе чемпионата, уступая только «Монце» и «Спа», здесь команда опробовала компактные воздухозаборники, которые создают гораздо меньше лобового сопротивления на прямых. Примечательно, что изготовлены они методом 3D-печати.

Если использование новинки не приведет к перегреву тормозов, она может еще пригодиться Red Bull в дальнейшем по ходу чемпионата.

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Red Bull RB16B dettaglio del cestello anteriore di Verstappen che è più aperto

Red Bull RB16B dettaglio del cestello anteriore di Verstappen che è più aperto

Photo by: Giorgio Piola

Red Bull RB16B dettaglio del cestello anteriore di Perez che è rimasto chiuso

Red Bull RB16B dettaglio del cestello anteriore di Perez che è rimasto chiuso

Photo by: Giorgio Piola

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