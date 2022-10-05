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Формула 1 / Гран При Японии Новости

Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda

На трассе «Сузука» Макс Ферстаппен может досрочно выиграть свой второй чемпионский титул

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Red Bull и AlphaTauri выступят в Японии с логотипами Honda
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Компания Honda официально покинула Формулу 1 в конце 2020 года для того, чтобы сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Однако по соглашению с Red Bull она продолжила делать силовые установки, которые, однако, теперь называются Red Bull Powertrains.

Так вот, на Гран При Японии, где Макс Ферстаппен имеет шансы досрочно выиграть чемпионский титул, логотипы Honda вернутся на болиды Red Bull и AlphaTauri. Напомним, что этап формулы 1 проходит на трассе «Сузука», которая принадлежит Honda.

В самой японской компании уже не исключают своего возвращения в чемпионат. При этом Red Bull стоит собственный завод по производству силовых установок в Великобритании. Некоторые слухи свидетельствуют о том, что Honda может выкупить у Red Bull команду AlphaTauri и превратить ее в свой заводской коллектив.

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