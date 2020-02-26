Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно

Количество дней, которые команды Ф1 могут провести на предсезонных тестах, в этом году сократилось с 8-ми до 6-ти. Цена каждого часа, проведенного на трассе, неизбежно выросла – и представители команд регулярно обращают внимание на то, насколько важна в настоящий момент надежность.

На этом фоне особое внимание привлекла ситуация, сложившаяся утром в среду, по ходу первого дня второй серии предсезонных тестов. Алекс Элбон на Red Bull и Пьер Гасли на AlphaTauri утром совершили один-два круга по трассе – после чего вернулись в боксы и оставались там в течение добрых двух часов.

Дело, впрочем, было не только в потере ценного времени – но и в странной синхронности действий двух команд. Так как примерно в два часа дня по московскому времени (за час до окончания утренней сессии) Элбон и Гасли почти одновременно выехали на трассу.

У наблюдателей сразу же возникло подозрение, что причиной стала некий дефект силовой установки Honda – его могли обнаружить на одной машине, а на другой провести превентивную замену соответствующего узла и детали. Однако представители коллективов утверждают, что на Red Bull возникла некая проблема с подвеской, а на AlphaTauri пришлось снимать двигатель для замены некоего «разболтавшегося патрубка» (источники сообщают о проблемах с гидравлической системой). А совпадение сроков ремонта объясняют простым совпадением.

После этого обе машины без видимых неисправностей участвовали в тестах до самого вечера: автомобиль Red Bull (в который после обеда сел Макс Ферстаппен) в итоге проехал 113 кругов, а болид AlphaTauri (за рулем которого Гасли сменил Даниил Квят) – 86. Однако в самом конце дня обе машины остановились на трассе с интервалом примерно в минуту! На этот раз вроде бы по разным причинам: Макса Ферстаппена развернуло, а Квят заглушил мотор по просьбе команды, зафиксировавшей выход какого-то показателя на близкие к критическим значения.