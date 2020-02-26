Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
14 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
21 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
63 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
70 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
84 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
98 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
105 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
119 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
126 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
140 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
154 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
182 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
189 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
203 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
210 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
224 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
238 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
245 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
259 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
273 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Февральские тесты в Барселоне II / Новость

Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно

Поделились
Комментарии
Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно
Автор:
, Главный редактор
26 февр. 2020 г., 18:36

Обе команды концерна Red Bull потеряли чуть ли не по половине тестового дня из-за неисправностей, которые многим могут показаться странными. Да и в конце дня их гонщики остановились на трассе с интервалом в минуту.

Количество дней, которые команды Ф1 могут провести на предсезонных тестах, в этом году сократилось с 8-ми до 6-ти. Цена каждого часа, проведенного на трассе, неизбежно выросла – и представители команд регулярно обращают внимание на то, насколько важна в настоящий момент надежность.

На этом фоне особое внимание привлекла ситуация, сложившаяся утром в среду, по ходу первого дня второй серии предсезонных тестов. Алекс Элбон на Red Bull и Пьер Гасли на AlphaTauri утром совершили один-два круга по трассе – после чего вернулись в боксы и оставались там в течение добрых двух часов.

Дело, впрочем, было не только в потере ценного времени – но и в странной синхронности действий двух команд. Так как примерно в два часа дня по московскому времени (за час до окончания утренней сессии) Элбон и Гасли почти одновременно выехали на трассу.

У наблюдателей сразу же возникло подозрение, что причиной стала некий дефект силовой установки Honda – его могли обнаружить на одной машине, а на другой провести превентивную замену соответствующего узла и детали. Однако представители коллективов утверждают, что на Red Bull возникла некая проблема с подвеской, а на AlphaTauri пришлось снимать двигатель для замены некоего «разболтавшегося патрубка» (источники сообщают о проблемах с гидравлической системой). А совпадение сроков ремонта объясняют простым совпадением.

После этого обе машины без видимых неисправностей участвовали в тестах до самого вечера: автомобиль Red Bull (в который после обеда сел Макс Ферстаппен) в итоге проехал 113 кругов, а болид AlphaTauri (за рулем которого Гасли сменил Даниил Квят) – 86. Однако в самом конце дня обе машины остановились на трассе с интервалом примерно в минуту! На этот раз вроде бы по разным причинам: Макса Ферстаппена развернуло, а Квят заглушил мотор по просьбе команды, зафиксировавшей выход какого-то показателя на близкие к критическим значения.

Читайте также:

Следующая новость
Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

Предыдущая новость

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

Следующая новость

Три чемпионата отложили тесты в Барселоне из-за угрозы коронавируса

Три чемпионата отложили тесты в Барселоне из-за угрозы коронавируса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Февральские тесты в Барселоне II
Сессия Среда
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Кирилл Качнов

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

2
Формула 1

Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии

3
Формула 1

«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS

4
Формула 1

Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно

47мин
5
Формула 1

Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда

Последние видео

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020 01:18
Формула 1

Что внутри у гоночного болида Mercedes-2020

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri 00:44
Формула 1

Послушайте первый запуск двигателя новой AlphaTauri

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса? 00:38
Формула 1

До Гран При Вьетнама осталось полтора месяца. Какой будет трасса?

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам 01:00
Формула 1

Первый раз на трассе. Renault R.S.20 приступила к тестам

McLaren MCL35 проехал первые круги 00:43
Формула 1

McLaren MCL35 проехал первые круги

Самое важное:

Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно
F1

Red Bull и AlphaTauri сломались и починились одновременно

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом
F1

Ferrari ответила на обвинения Mercedes в манипуляциях с темпом

Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии
F1

Квят объяснил остановку на трассе в конце сессии

Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда
F1

Кубица остался лидером тестов по итогам среды, Ферстаппен проехал быстрее всех после обеда

«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS
F1

«Мы давно пришли к этой идее, но отказались от нее». Глава Ferrari о создании DAS

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • MotoGP
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
21 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.