Red Bull и AlphaTauri намерены сохранить текущие составы в 2022-м

В этом сезоне Red Bull поменяла половину своих пилотов в Формуле 1, изменив состав и основной команды, и AlphaTauri. При этом, австрийская команда заключила с Серхио Пересом контракт всего на год, а об уходе Пьера Гасли ходили слухи несмотря на его многолетнее соглашение.

Советник Red Bull Хельмут Марко, который отвечает в обеих командах за кадровую политику, сообщил, что состав на 2022 год будет объявлен только после летнего перерыва. Однако изменений он не ожидает.

«В принципе, мы хотим сохранить нынешние пары. Но на решение нужно время, потому что мы всегда рассматриваем все возможные факторы», – скзаал Марко каналу RTL.