Red Bull готовит улучшения машины уже на следующий этап

Хотя Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону победу на Гран При Бахрейна, по чистому темпу голландец выглядел предпочтительнее. Успехи Red Bull в Сахире на предсезонных тестах и первом этапе чемпионата заставили многих счесть австрийскую команду фаворитом сезона-2021.

В Mercedes уже признали, что ждут трудностей на ближайших этапах, а вот в Red Bull не намерены останавливаться на достигнутом и готовят обновления машины уже на следующую гонку.

«Некоторые обновления уже тестируются для использования в Имоле, – рассказал главный инженер Red Bull Пол Монахэн. – Другие готовятся на следующие этапы, мы ведем борьбу на двух фронтах. Нам надо, чтобы эта машина работала без каких-либо сбоев. К Имоле мы вложим в болид столько скорости, сколько сможем.

Наша судьба в наших руках. Мы не можем контролировать, что сделают Mercedes, McLaren, Ferrari и другие. Надо сохранять концентрацию на себе».

В Mercedes после этапа в Бахрейне заявили, что их машины нет никаких преимуществ перед Red Bull. Но инженеры австрийцев полагают, что им есть куда улучшать машину.

«Мы выяснили, в каких областях машину можно улучшить, и сосредоточились на них. Мы должны улучшать болид, должны сделать его неуязвимым.

Дело не в том, чтобы приехать в Имолу, выиграть гонку и счесть себя чемпионами. У нас будет долгая борьба, на весь сезон.

Сейчас люди в боксах разочарованы, но у нас быстрая машина, фантастическая пара пилотов, хорошая команда и все в ней в курсе, что трудности будут возникать постоянно».