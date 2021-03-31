Red Bull готовит улучшения машины уже на следующий этап
Команда решила агрессивно дорабатывать болид RB16B
Хотя Макс Ферстаппен уступил Льюису Хэмилтону победу на Гран При Бахрейна, по чистому темпу голландец выглядел предпочтительнее. Успехи Red Bull в Сахире на предсезонных тестах и первом этапе чемпионата заставили многих счесть австрийскую команду фаворитом сезона-2021.
В Mercedes уже признали, что ждут трудностей на ближайших этапах, а вот в Red Bull не намерены останавливаться на достигнутом и готовят обновления машины уже на следующую гонку.
«Некоторые обновления уже тестируются для использования в Имоле, – рассказал главный инженер Red Bull Пол Монахэн. – Другие готовятся на следующие этапы, мы ведем борьбу на двух фронтах. Нам надо, чтобы эта машина работала без каких-либо сбоев. К Имоле мы вложим в болид столько скорости, сколько сможем.
Наша судьба в наших руках. Мы не можем контролировать, что сделают Mercedes, McLaren, Ferrari и другие. Надо сохранять концентрацию на себе».
В Mercedes после этапа в Бахрейне заявили, что их машины нет никаких преимуществ перед Red Bull. Но инженеры австрийцев полагают, что им есть куда улучшать машину.
«Мы выяснили, в каких областях машину можно улучшить, и сосредоточились на них. Мы должны улучшать болид, должны сделать его неуязвимым.
Дело не в том, чтобы приехать в Имолу, выиграть гонку и счесть себя чемпионами. У нас будет долгая борьба, на весь сезон.
Сейчас люди в боксах разочарованы, но у нас быстрая машина, фантастическая пара пилотов, хорошая команда и все в ней в курсе, что трудности будут возникать постоянно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Эмилии-Романьи
|Команды
|Red Bull Racing
|Автор
|Джонатан Нобл