Red Bull готова сама строить моторы в случае смены регламента

С 2022 года Red Bull останется без поставщика силовых установок. Команда планирует и дальше использовать двигатели Honda, однако производить их будет сама. При этом, в Red Bull настаивают на заморозке моторов, так как не могут сами заниматься их разработкой.

При этом, в Red Bull не исключают возможность самостоятельной разработки силовых установок, когда изменится технический регламент.

«Если новый мотор действительно окажется гораздо проще в производстве, блок MGU-H уберут, а годовой лимит трат на эту сферу будет 50 млн, то производство перестанет быть такой комплексной проблемой, как с нынешним мотором, – рассказал советник команды Хельмут Марко Motorsport.com. – Разработку такого мотора можно провести и с тем оборудованием, что будет у нас в Милтон-Кинс».

Марко подтвердил, что это будет собственный мотор Red Bull: «Все так. Но будет ли он только нашим, или сделан в сотрудничестве – уже вопрос переговоров».