Red Bull готова нанять Расселла, если его не возьмут в Mercedes

Джордж Расселл проводит третий сезон в Williams и пока не известно, где будет выступать в 2022 году. По слухам, британца переведут в Mercedes на место Валттери Боттаса, но пока этот шаг не подтвержден.

Советник Red Bull Хельмут Марко заявил, что в его команде подумали бы о найме Расселла, если бы тот оказался свободен. Но по данным Марко, Mercedes уже договорилась с пилотом о контракте на следующий год.

«Учитывая его выступления в Williams, Расселла точно стоит рассматривать, – сказал Марко. – Правда, это утопичный сценарий. Мне трудно представить, что Mercedes настолько ошибется, что отпустит его. Если меня верно информировали, то на 2022 год Расселл занят».