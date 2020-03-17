Red Bull голосовала за ГП Австралии, но не смогла бы стартовать. И вот почему

В ночь перед стартом тренировок Гран При Австралии команды проголосовали за отмену этапа, который в итоге не состоялся. При этом как минимум Red Bull и AlphaTauri выступали за проведение Гран При, однако были вынуждены подчиниться решению большинства.

По словам спортивного директора Red Bull Хельмута Марко, на решение повлияла позиция Ferrari и Mercedes.

«Остальные команды были готовы к проведению Гран При, но у них бы просто не было бы моторов, – заявил Марко Auto Motor und Sport. – Некоторые участники встречи просто несколько раз меняли свою позицию».

Однако даже если бы результаты голосования были бы другими, участие Red Bull в Гран При было бы под вопросом. Виной тому – позиция поставщика моторов Honda. Японская компания уже в Мельбурне приняла решение отказаться от участия в австралийском этапе.

«В конце концов мы приняли решение отказаться от участия в Гран При, – заявил японскому изданию Auto Sport Web руководитель Honda в Формуле 1 Масаси Ямамото. – Мы даже не успели об этом поговорить с командами».