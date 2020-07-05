Red Bull Ферстаппена сломался через 10 кругов после старта
Пилот, которого считали реальным претендентом на победу в первой гонке сезона, в итоге оформил первый в этом году сход с трассы
Макс Ферстаппен сошел с трассы Гран При Австрии через 11 кругов после старта. Причиной стала неисправность болида Red Bull RB16.
В начале гонки голландский пилот отбил атаки Ландо Норриса в борьбе за вторую позицию и стабилизировал отрыв от лидировавшего Валттери Боттаса на отметке в 3 секунды. Однако вскоре после того, как пелотон преодолел 10-й круг дистанции, Ферстаппен сбросил ход и на низкой скорости направился в боксы.
По сообщениям пилота, электроника на его машине активировала систему, которая на старте или при потере контроля над машиной не дает мотору заглохнуть, понижая для этого обороты двигателя. Позже в интервью британскому телеканалу Sky Sports руководитель команды Кристиан Хорнер назвал причиной неисправности некую «проблему с электрикой».
Оказавшись в боксах, голландец достаточно быстро покинул машину.
Напомним, до этого Макс Ферстаппен выигрывал Гран При Австрии два раза подряд – в 2018 и 2019 годах.
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|Автор
|Кирилл Качнов