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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

Red Bull Ферстаппена сломался через 10 кругов после старта

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Red Bull Ферстаппена сломался через 10 кругов после старта
Автор:
, Главный редактор
5 июл. 2020 г., 13:48

Пилот, которого считали реальным претендентом на победу в первой гонке сезона, в итоге оформил первый в этом году сход с трассы

Макс Ферстаппен сошел с трассы Гран При Австрии через 11 кругов после старта. Причиной стала неисправность болида Red Bull RB16.

В начале гонки голландский пилот отбил атаки Ландо Норриса в борьбе за вторую позицию и стабилизировал отрыв от лидировавшего Валттери Боттаса на отметке в 3 секунды. Однако вскоре после того, как пелотон преодолел 10-й круг дистанции, Ферстаппен сбросил ход и на низкой скорости направился в боксы.

По сообщениям пилота, электроника на его машине активировала систему, которая на старте или при потере контроля над машиной не дает мотору заглохнуть, понижая для этого обороты двигателя. Позже в интервью британскому телеканалу Sky Sports руководитель команды Кристиан Хорнер назвал причиной неисправности некую «проблему с электрикой».

Оказавшись в боксах, голландец достаточно быстро покинул машину.

Напомним, до этого Макс Ферстаппен выигрывал Гран При Австрии два раза подряд – в 2018 и 2019 годах.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Кирилл Качнов

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