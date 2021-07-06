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«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

По словам руководителя Red Bull Racing, двигатели нового поколения обязаны быть громкими и привлекающии внимание

«Можем уйти в ФЕ». Хорнер предостерег боссов Ф1 от неверного выбора моторов

По ходу Гран При Австрии состоялись консультации больших боссов Формулы 1 и автопроизводителей по поводу того, какие моторы будут использоваться в чемпионате с 2025 года в рамках нового регламента.

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Для Red Bull этот вопрос имеет особую важность – сейчас команда готовится самостоятельно строить двигатели по технологиях покидающей Ф1 Honda, а в дальнейшем ей предстоит дебютировать в качестве полноценного производителя.  

Глава «Быков» Кристиан Хорнер озвучил те вопросы, которые в его компании считают самыми важными в этой связи.

«Мы видим, что стоимость нынешних двигателей чрезвычайно высока, – объяснил Хорнер журналистам в Шпильберге. – Этот фактор не учли, когда их только задумывали. 

Но сейчас у нас есть возможность создать моторы, которые проработают еще десяток лет – сделать этоможно, внеся в правила довольно незначительные изменения.

Мне видится важным учитывать эмоции, звук и, разуемется, экологичность. При этом они по-прежнему должны привлекать внимание – а если нет, то нам все можно просто уходить в Формулу Е».

Он добавил: «Надеюсь, общее мнение склонится к чему-то интересному для 2025 года, хотя более разумно было бы отложить эту историю до 2026-го».

Самым простым решением, которое позволит вернуть прежний рев двигателей, считается отказ от теплового мотор-генератора MGU-H с сохранением прежней концепции гибридного турбомотора. Также дешевыми и действенными выглядят повышение планки максимальных оборотов и увеличение расхода топлива. 

«Думаю, диалог вышел конструктивным, – рассказал Хорнер о встрече, где кроме уже представленных в чемпионате брендов присутствовали представители Audi и Porsche. – Очень важно отыскать правильное решение для будущего Ф1. Оно касается самого продукта и его стоимости. Нам важно работать сообща в интересах спорта».

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