«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

В этом году Red Bull смог бросить Mercedes самый серьезный вызов в борьбе за титул с начала гибридной эры. Однако конкуренты не дали австрийцам так просто забрать лидерство в чемпионате.

В течение года FIA издала целый ряд технических директив, так или иначе направленных против Red Bull. Считается, что они поступали после жалоб Mercedes на какие-либо находки австрийцев. Но вместо того, чтобы переживать на их счет, босс Red Bull Кристиан Хорнер считает подобные атаки признаком испуга со стороны соперников.

«Они [Mercedes] потратили на это уйму энергии, – сказал Хорнер. – Больше, чем я ожидал. Это было их стратегией. Но по-моему это говорит лишь о том, что они видят в нас угрозу. А раз люди тычут в тебя пальцами, значит что-то ты делаешь правильно».

Вполне возможно, что по результатам Mercedes в 2021 году ударило изменение регламента в области днища. Однако, и прогресс Red Bull виден невооруженным взглядом. Хорнер считает, что он стал следствием ряда факторов, включая решения проблемы с корреляцией и омологации машины после прошлого сезона.

«Очевидно, что нам пошел на пользу перенос деталей прошлой машины в нынешнюю, – сказал Хорнер. – Но ключевым элементом стало то, что благодаря корреляции мы поняли, в чем наши проблемы, и смогли их решить».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Свою роль сыграли и те самые правила касательно днища. Ведь они сильнее ударили по машинам с низким углом наклона, как Mercedes и Aston Martin, а не по таким, как Red Bull. Правда, такой эффект новых правил не был предсказуемым.

«Мы-то беспокоились, что правила сильнее повлияют как раз на машины с большим углом наклона», – заверил Хорнер.

Свою роль сыграло и то, что решив уйти из Ф1, Honda уже в 2021 году подготовила силовую установку, которую планировала выпустить в 2022-м.

«Думаю, все сложилось воедино, – сказал Хорнер. – Мы смогли понять и решить свои проблемы, сделали машину более универсальной. Вкупе с мотором Honda, который планировался на 2022 год это позволило нам собрать все факторы вместе».

Ситуация с Honda особенно интересна, ведь если судить по минимальным разрывом между Red Bull и Mercedes, становится ясно – без улучшений мотора расклад сил был бы совсем другим.

Эдриан Ньюи, технический директор Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В отличие от всех предыдущих сезонов гибридной эры, в этом году Red Bull смог выигрывать гонки по чистому темпу. Ушли времена, когда команда надеялась только на стратегию и уникальные характеристики трасс.

«Мы выиграли шесть гонок в этом году – больше, чем за предыдущую пару лет, – говорит Хорнер. – Участие в титульной схватке заводит всех в нашей команде. Семь лет мы были на вторых ролях. Нам удавалось выигрывать гонки на пределе за счет тактических изысков. Но стабильных сезонов у нас не было.

Теперь наше шасси работает крайне хорошо, наш мотор делает свое дело, и у нас есть опытный пилот на пределе возможностей».

При всем этом, после аварий в Британии и Венгрии Red Bull упустила лидерство в чемпионате. И Хорнер знает, что во второй половине сезона придется работать еще лучше:

«Мы должны быть сильнее, чем в первой половине! Должны дальше делать то, что делаем. У нас будут трудности на трассе и вне ее. Но нам надо сохранять свой подход и добиваться в каждой сессии максимальных результатов.

Чем ближе к концу сезона, тем выше ставки. И тем сильнее растет давление».

Если первая половина сезона была тяжелой, то вторая должна стать тяжелейшей.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images