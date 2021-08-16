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Формула 1 Новости

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Перевод:
Иван Матушкин
, редактор

Босс Red Bull считает попытки закулисных игр от Mercedes признаком испуга

«Они чувствуют угрозу». Хорнер о жалобах Mercedes

В этом году Red Bull смог бросить Mercedes самый серьезный вызов в борьбе за титул с начала гибридной эры. Однако конкуренты не дали австрийцам так просто забрать лидерство в чемпионате.

В течение года FIA издала целый ряд технических директив, так или иначе направленных против Red Bull. Считается, что они поступали после жалоб Mercedes на какие-либо находки австрийцев. Но вместо того, чтобы переживать на их счет, босс Red Bull Кристиан Хорнер считает подобные атаки признаком испуга со стороны соперников.

«Они [Mercedes] потратили на это уйму энергии, – сказал Хорнер. – Больше, чем я ожидал. Это было их стратегией. Но по-моему это говорит лишь о том, что они видят в нас угрозу. А раз люди тычут в тебя пальцами, значит что-то ты делаешь правильно».

Вполне возможно, что по результатам Mercedes в 2021 году ударило изменение регламента в области днища. Однако, и прогресс Red Bull виден невооруженным взглядом. Хорнер считает, что он стал следствием ряда факторов, включая решения проблемы с корреляцией и омологации машины после прошлого сезона.

«Очевидно, что нам пошел на пользу перенос деталей прошлой машины в нынешнюю, – сказал Хорнер. –  Но ключевым элементом стало то, что благодаря корреляции мы поняли, в чем наши проблемы, и смогли их решить».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Свою роль сыграли и те самые правила касательно днища. Ведь они сильнее ударили по машинам с низким углом наклона, как Mercedes и Aston Martin, а не по таким, как Red Bull. Правда, такой эффект новых правил не был предсказуемым.

«Мы-то беспокоились, что правила сильнее повлияют как раз на машины с большим углом наклона», – заверил Хорнер.

Свою роль сыграло и то, что решив уйти из Ф1, Honda уже в 2021 году подготовила силовую установку, которую планировала выпустить в 2022-м.

«Думаю, все сложилось воедино, – сказал Хорнер. – Мы смогли понять и решить свои проблемы, сделали машину более универсальной. Вкупе с мотором Honda, который планировался на 2022 год это позволило нам собрать все факторы вместе».

Ситуация с Honda особенно интересна, ведь если судить по минимальным разрывом между Red Bull и Mercedes, становится ясно – без улучшений мотора расклад сил был бы совсем другим.

Эдриан Ньюи, технический директор Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Эдриан Ньюи, технический директор Red Bull Racing, Макс Ферстаппен, Red Bull Racing

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

В отличие от всех предыдущих сезонов гибридной эры, в этом году Red Bull смог выигрывать гонки по чистому темпу. Ушли времена, когда команда надеялась только на стратегию и уникальные характеристики трасс.

«Мы выиграли шесть гонок в этом году – больше, чем за предыдущую пару лет, – говорит Хорнер. – Участие в титульной схватке заводит всех в нашей команде. Семь лет мы были на вторых ролях. Нам удавалось выигрывать гонки на пределе за счет тактических изысков. Но стабильных сезонов у нас не было.

Теперь наше шасси работает крайне хорошо, наш мотор делает свое дело, и у нас есть опытный пилот на пределе возможностей».

При всем этом, после аварий в Британии и Венгрии Red Bull упустила лидерство в чемпионате. И Хорнер знает, что во второй половине сезона придется работать еще лучше: 

«Мы должны быть сильнее, чем в первой половине! Должны дальше делать то, что делаем. У нас будут трудности на трассе и вне ее. Но нам надо сохранять свой подход и добиваться в каждой сессии максимальных результатов. 

Чем ближе к концу сезона, тем выше ставки. И тем сильнее растет давление».

Если первая половина сезона была тяжелой, то вторая должна стать тяжелейшей.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

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