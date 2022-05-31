Red Bull F1 на два года продлила контракт с Пересом

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О продлении соглашения с 32-летним мексиканцем уже довольно давно ходили упорные слухи, а во вторник RBR официально подтвердила их – в отличие от двух первых, нынешний контракт заключен сразу на два года.

Серхио Перес перешел в Милтон-Кинс перед сезоном-2021 – его опыт потребовался для совместной работы с Максом Ферстаппеном, с которой не справились молодые Пьер Гасли и Алекс Элбон.

Гонщик одержал первую победу за Red Bull в Баку, еще четырежды поднялся на подиум и завершил год четвертым в общем зачете. Однако после смены регламента результаты Переса ощутимо выросли: в 2022-м он куда меньше отстает от партнера по команде: по итогам семь Гран При между напарниками всего 15 очков.

После победы в Монако во время церемонии награждения можно было расслышать слова Серхио, адресованные главе Red Bull Кристиану Хорнеру: «Я подписал слишком рано».

После этой утечки в команде не стали тянуть и анонсировали, что Перес останется в ее составе до конца 2024 года.

«Для меня это была невероятная неделя, – цитирует гонщика пресс-служба. – Победа в Монако является мечтой для каждого пилота, а объявление команды о продлении контракта до 2024 года невероятно обрадовало меня.

Я горд быть частью этой команды, где сейчас чувствую себя, как дома. Мы отлично работаем вместе, а наши взаимоотношения с Максом на трассах и за их пределами еще больше позволяют мне двигаться вперед.

Мы смогли отлично разогнать команду в нынешнем сезоне, и мне не терпится увидеть, что ждет нас в будущем».

Победитель гонки Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Глава Red Bull Кристиан Хорнер добавил: «В этом году Серхио сделал очередной шаг вперед, значительно сократив отставание от чемпиона мира Макса. Это подтверждают его блестящий поул в Джидде и прекрасная победа в Монако.

Учитывая его скорость и мастерство, нам было бы глупо не продлить контракт».

Также соглашение на 2023 год со своими нынешними командами сейчас есть у обоих пилотов Ferrari, Ферстаппена, Эстебана Окона из Alpine, Алекса Элбона из Williams и пилотов McLaren Ландо Норриса и Даниэля Риккардо. Последнего, впрочем, могут уволить досрочно.