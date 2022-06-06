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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS

Как объяснил главный инженер команды Пол Монахан, Гран При Азербайджана позволит проверить, удалось ли конструкторам решить проблемы с подвижной плоскостью

Автор:
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Red Bull: Этап в Баку станет итоговой проверкой DRS
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По ходу недавней гонки в Барселоне Макс Ферстаппен застрял позади Джорджа Расселла и не сумел опередить более медленного соперника из-за того, что на Red Bull постоянно возникали проблемы с системой DRS. Подвижная плоскость крыла то открывалась наполовину, то не открывалась вообще.  

Сложности проявились уже в квалификации, прямо на месте инженеры усилили плоскость – но, как оказалось, эти меры не позволили полностью устранить неполадку.

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На медленной трассе в Монако, да еще в сырой гонке, не было возможности проверить, как работает DRS. Потому, по словам главного инженера команды Пола Монохана, решающим тестом станет предстоящий этап в Баку. Там участников Формулы 1 ждет самая длинная в сезоне прямая длиной 2,2 км. 

«Проблемы с DRS стали следствием наших собственных действий, – сказал специалист, имея в виду стремление всеми силами облегчить машину. – Признаем честно, мы получили весьма болезненный урок. 

За короткий срок очень умные люди провели проверки и исследования, и эта работа позволила нам вдохнуть с облегчением. Стоящий перед нами вызов меняется от трассы к трассе, меняются время ожидания [DRS], скорость ее срабатывания, окружающие условия.   

После анализа данных из Испании, сейчас я испытываю куда больше уверенности. Мы получили урок и теперь должны двигаться дальше».

DRS на машине Серхио Переса, Red Bull RB18

DRS на машине Серхио Переса, Red Bull RB18

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Он добавил: «В Баку нам предстоит решать несколько иную задачу. В Монако DRS открывается на скорости 160 км/ч, а там это будет 300 км/ч. Так что тут вопрос уже не в весе плоскости, а в способности механизма открыть ее, преодолев аэродинамическую нагрузку. 

Думаю, было бы глупее всего почивать на лаврах. Мы уже знаем, в чем ошиблись. Мы должны были исправить ситуацию, и пока все в порядке. Но окончательный ответ даст только этап в Баку».

Гран При Азербайджана пройдет 10-12 июня.

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