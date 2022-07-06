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Формула 1 Новости

Red Bull: Если Honda и вернется в Ф1, то не с нами

Кристиан Хорнер ушел от ответа на вопрос о возвращении Honda с AlphaTauri

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Red Bull: Если Honda и вернется в Ф1, то не с нами
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Не так давно в Формуле 1 появились слухи о том, что японский концерн Honda жалеет о своем уходе из чемпионата и рассматривает вариант возвращения. Поскольку их нынешние партнеры из Red Bull, опять же по слухам, нацелены на сотрудничество с Porsche, то Honda может стать поставщиком силовых установок для дочерней команды AlphaTauri, а то и вовсе ее выкупить.

Эти слухи попросили прокомментировать главу Red Bull Кристиана Хорнера. И тот ничего не сказал про AlphaTauri.

«Вернется ли Honda после 2026 года? Это вопрос к ним, – сказал Хорнер. – Я лишь скажу, что с нами никаких переговоров на этот счет не было.

Мы на днях открыли здание нашего собственного моторного завода, пустили туда сотрудников. Мы надеемся, что с 2026 года сможем производить собственные, очень хорошие силовые установки. Сейчас же у нас партнерство с Honda, которая продолжает оказывать нам поддержку и делать для нас моторы.

Также есть много разговоров о приходе в Формулу 1 Porsche и Audi, но там все до конца не ясно, так как технический регламент на двигатели 2026 года до сих пор не утвержден».

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