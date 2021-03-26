Технический анализ: Red Bull «сломал» задние рычаги подвески. Но это к лучшему

Конфигурация подвески болида Red Bull RB16B оставалась одной из главных технических загадок Формулы 1 с момента презентации автомобиля австрийской команды. Напомним, тогда коллектив ограничился публикацией пары фотографий – причем зона между задними колесами и коробкой передач на этих снимках была либо не видна, либо явно затемнена. Причиной этого могло быть нежелание демонстрировать соперникам конфигурацию задней части днища (которую пришлось доработать из-за изменений в техрегламенте) – однако многие эксперты предположили, что Red Bull могла поменять и конфигурацию задней подвески.

Фото: Red Bull Racing

RB16B впервые появился на публике по ходу предсезонных тестов – и анализ сделанных во время этих заездов снимков позволил окончательно разобраться, что же сделали конструкторы под руководством Эдриана Ньюи.

Изменения, о которых идет речь, коснулись нижних рычагов подвески. При традиционной схеме они находятся в зоне, поведение воздуха в которой крайне сильно сказывается на работе диффузора. Что стало особенно важно в связи с потерями в уровне прижимной силы из-за новой конфигурации днища. Идеальным вариантом было бы полностью убрать рычаги подвески из этой зоны – в реальности же многие команды стремятся перенести самые крупные элементы, связывающие корпус коробки передач со ступицей, как можно сильнее назад.

Сравнить конструкцию подвески RB16 и RB16B можно с помощью рисунка Джорджо Пиолы. Проще всего ориентироваться, отталкиваясь от полуоси (она выделена красным), расположение которой не изменилось. Раньше выделенный желтым нижний треугольный рычаг находился перед полуосью, а выделенная голубым цветом т.н. тяга схождения (рычаг, с помощью которого регулируется соответствующий параметр) – за полуосью. Теперь же два этих элемента поменялись местами. Причем треугольный рычаг был разделен на два отдельных сегмента. Точки креплений элементов к корпусу коробки передач и задней энергопоглощающей структуре остались прежними – а вот конструкцию ступицы пришлось доработать (добавив третье крепление).

Может возникнуть вопрос, в чем же смысл изменений – если в зоне перед полуосью, как и раньше, находится один из трех элементов подвески. Дело в том, что тяга скольжения (в отличие от остальных рычагов) не является силовым элементом – и поэтому компактнее других рычагов. Следовательно, она меньше «возмущает» воздух.

Также на сделанных во время тестов фотографий можно увидеть, что угол поперечного наклона рычагов в межсезонье увеличился. Сделать это потребовалось, после того как конструкторы Red Bull сдвинули чуть выше дифференциал – чтобы увеличить рабочий объем диффузора в его средней части.

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