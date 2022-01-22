Red Bull договорилась о переходе моториста из Mercedes

Команда Red Bull, которая создала собственный завод по производству двигателей после ухода Honda из Ф1 и стала своеобразным наследником моторной программы японцев, в прошлом году объявила о ряде контрактов с людьми из Mercedes.

В апреле «Быки» анонсировали подписание Бена Ходжкинсона на роль технического директора, однако было неизвестно, когда он сможет присоединиться к коллективу: у британского инженера был жесткий контракт с Mercedes.

После напряженного минувшего сезона казалось, что быстро достигнуть соглашения командам не удастся. Однако в пятницу, 21 января, Mercedes и Red Bull объявили, что Ходжкинсон сможет начать свою работу в стане «Быков» уже в мае этого года.

Ходжкинсон начал карьеру в британских инжиниринговых компаниях, где участвовал в разработке моторов для раллийных Ford Focus и автомобилей, выступающих в гонках на выносливость. Около 20-ти лет назад специалист перешел в компанию Ilmor, которая сначала создавала для Mercedes моторы Ф1, а со временем полностью перешла под контроль немецкой марки.