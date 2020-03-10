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Формула 1 / Гран При Австралии / Новость

Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes

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Red Bull добилась от FIA запрета задних тормозов Mercedes
Автор:
, Редактор
10 мар. 2020 г., 14:21

Изменить конструкцию тормозных механизмов придется действующим чемпионам Формулы 1, а также команде Racing Point

Во время предсезонных тестов в Барселоне команда Red Bull заподозрила Mercedes в использовании нелегальных вентиляционных каналов в задних тормозных механизмах. После этого Red Bull обратилась в FIA. Как сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport со ссылкой на источники среди инженеров австрийской команды, Red Bull Racing добилась от федерации директивы, которая запрещает конструкцию Mercedes.

Это значит, что Гран При Австралии 15 марта действующим чемпионам Формулы 1 придется переделать конструкцию тормозов. Это также может затронуть другие команды, которые покупают у Mercedes отдельные детали. В частности, под угрозой оказалась Racing Point, использующая двигатели и некоторые другие узлы Mercedes.

Чем недовольны в Red Bull

Причиной протеста стал воздухозаборник между рычагами подвески Mercedes. Он заглатывает воздух и направляет его для охлаждения тормозов, а также обода колеса, а через него и шин. Однако в правилах четко прописаны предельные габариты вентиляционных каналов тормозной системы. В частности, они не должны выступать вниз или вверх более чем на 160 мм от центра оси колеса. Именно это нарушение со стороны Mercedes и выявили инженеры Red Bull.

Можно предположить, что речь идет о так называемых дырявых тормозах, которые Mercedes использует взамен продувной оси. После того, как полые оси оказались запрещены, в Mercedes придумали пропускать воздух через тормозную систему и выводить его через многочисленные небольшие отверстия в центральной части колесных дисков. Для этого требуется увеличить размеры воздухозаборников системы тормозов. Ранее мы писали о подобной схеме на передних тормозах Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австралии
Команды Red Bull Racing В Магазин , Mercedes В Магазин
Автор Сергей Иванов

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