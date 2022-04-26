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Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023

Не имея возможности отдать молодому гонщику одну из своих машин, французы могут договориться с соперниками о его выступлениях на условиях аренды

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Слухи: Alpine отдаст Пиастри в Williams на сезон-2023
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Оскар Пиастри блистательно выступал в молодежных сериях, став чемпионом в Формуле 3 и Формуле 2. Однако даже после этого австралиец не смог получить места в Ф1 и сейчас вообще остался без гоночной практики, будучи резервным гонщиком Alpine. 

Ситуация осложняется тем, что как минимум в 2023 году оба призовых пилота команды – Фернандо Алонсо и Эстебан Окон – продолжат выступать в ее составе благодаря действующим контрактам. При этом контракт француза действует до конца 2024-го, да и испанский чемпион явно не стремится вновь покинуть Ф1. 

По этой причине в Alpine ищут возможность обеспечить своему молодому таланту все же выходить на старт. Как рассказал репортер Sky F1 Тед Кравитц, хорошо знакомый с жизнью паддока и последними слухами, Оскара могут отдать в Williams – примерно так, как Mercedes в свое время сделала с Джорджем Расселлом. 

В программе «Заметки Теда» по итогам уик-энда в Имоле репортер рассказал: «Одна из самых свежих сплетен гласит, что Williams сама заинтересована в услугах Оскара Пиастри. 

Речь про следующий год. Я сам недавно говорил, что потенциально Оскар может оказаться в Aston Martin, но теперь кажется, что это не соответствует истине. В Alpine видят потенциальным местом для Оскара именно Williams.

Не знаю, займет он место Алекса Элбона или Николя Латифи – сейчас оба они, кажется, очень довольны своим положением в Williams. Но этот вопрос можно решить и позже по ходу сезона». 

Когда в 2019-21 годах за команду из Гроу стартовал Расселл, Williams получала скидку на моторы Mercedes. Каким образом свою аренду реализуют в Alpine, пока не вполне ясно, но вариант с прямым финансированием всегда остается доступным. 

Сейчас Элбон выступает при поддержке Red Bull, тогда как за Латифи платит его отец из средств семейного бизнеса.

Недавно, говоря о 21-летнем Пиастри, большой босс Alpine Лоран Росси отметил: «Мне надо будет подумать над решением, которое позволит ему вернуться [за руль]. У  еня нет никаких возражений против этого. 

Конечно же, я хочу, чтобы Оскар развивался и совершенствовался. Совсем не здорово, если он навсегда останется сидеть на скамейке запасных».

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