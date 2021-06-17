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Формула 1 / Гран При Франции Новости

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее

Автор:
, Редактор Ф1

По словам француза, его будущее в любом случае в руках Red Bull, а переходить к конкретике пока еще слишком рано

Red Bull, AlphaTauri и не только. Гасли озвучил варианты на будущее

В среду команда Формулы 1 Alpine объявила о заключении нового многолетнего контракта с Эстебаном Оконом. Тем самым французы положили конец слухам об интересе к другому своему соотечественнику Пьеру Гасли. 

Тот очень сильно смотрится в последнее время, выступая за AlphaTauri. Прошлой осенью Пьер выиграл в Монце, став первым французом за 25 лет, покорившим вершину подиума Ф1. Недавнюю гонку в Баку он завершил на третьем месте, подтвердив свою скорость. 

Однако теперь понятно, что продолжение его карьеры возможно только в рамках команд концерна Red Bull. Каким оно будет? В преддверии домашнего Гран При Гасли объяснил, что время говорить об этом еще не пришло.  

«Мое будущее? Думаю, сейчас еще слишком рано [обсуждать его], – объяснил гонщик. – Я могу лишь сказать, что все в руках Red Bull. В какой-то момент мы примем решение о том, станем ли продолжать сотрудничество, буду ли я выступать за AlphaTauri, за Red Bull или как-то еще.

Пока что никаких разговоров об этом еще не было. Думаю, предстоящие недели и месяцы дадут ответ, как мы поступим».

Гасли получил поддержку Red Bull еще в молодежных сериях. В 2017-м он дебютировал в Ф1 за рулем Toro Rosso, а два года спустя получил свой шанс в «старшей» команде, но не смог составить конкуренцию Максу Ферстаппену и уже спустя полгода был вновь переведен в коллектив из Фаэнцы.

Нынешний контракт Серхио Переса с Red Bull действует до конца текущего чемпионата.

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