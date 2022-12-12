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По правилам Формулы 1 команды не только получают призовые по итогам каждого сезона, но и оплачивают заявочные взносы. Последние индексируются с учетом потребительской инфляции в США – по сравнению с 2022-м прибавка составила 7% – и состоят из двух частей.

Первая является фиксированной и одинаковой для всех. В 2023 году она составит 617687 долларов.

Размер второй учитывает количество заработанных в предыдущем чемпионате очков, а также зависит от того, выиграла ли команда титул. Обладателю Кубка конструкторов придется заплатить по $7411 за каждый балл, всем остальным – по $6174.

Это значит, что Red Bull Racing, которая в сезоне-22 одержала 17 побед и заработала 759 очков, предстоит выплатить за право выступать в Ф1 в общей сложности $6,2 млн

«Я даже не осознавал, сколько мы платим FIA за очки, но недавно увидел счет, и там просто невероятная сумма», – пошутил глава RBR Кристиан Хорнер на недавней церемонии награждения чемпионов в Болонье.

Ferrari придется выложить 4 миллиона, Mercedes – лишь немногим меньше. Для Alfa Romeo и Aston Martin, которые закончили прошедший сезон с равным количеством очков, и величина взноса оказалась одинаковой.

Отметим, что эти выплаты не входят в подлимитную часть бюджета команд.

Заявочные взносы команд Ф1 на 2023 год

Команда Очки в 2022 году Сумма взноса, $ Red Bull Racing 759 6 242 636 Ferrari 554 4 038 083 Mercedes 515 3 797 297 Alpine 173 1 685 789 McLaren 159 1 599 353 Alfa Romeo 55 957 257 Aston Martin 55 957 257 Haas 37 846 125 AlphaTauri 33 833 777 Williams 8 667 079