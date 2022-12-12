Red Bull заплатит за право выступить в новом сезоне Ф1 более $6 млн
Стали известны суммы взносов для участников предстоящего чемпионата мира
По правилам Формулы 1 команды не только получают призовые по итогам каждого сезона, но и оплачивают заявочные взносы. Последние индексируются с учетом потребительской инфляции в США – по сравнению с 2022-м прибавка составила 7% – и состоят из двух частей.
Первая является фиксированной и одинаковой для всех. В 2023 году она составит 617687 долларов.
Размер второй учитывает количество заработанных в предыдущем чемпионате очков, а также зависит от того, выиграла ли команда титул. Обладателю Кубка конструкторов придется заплатить по $7411 за каждый балл, всем остальным – по $6174.
Это значит, что Red Bull Racing, которая в сезоне-22 одержала 17 побед и заработала 759 очков, предстоит выплатить за право выступать в Ф1 в общей сложности $6,2 млн
«Я даже не осознавал, сколько мы платим FIA за очки, но недавно увидел счет, и там просто невероятная сумма», – пошутил глава RBR Кристиан Хорнер на недавней церемонии награждения чемпионов в Болонье.
Ferrari придется выложить 4 миллиона, Mercedes – лишь немногим меньше. Для Alfa Romeo и Aston Martin, которые закончили прошедший сезон с равным количеством очков, и величина взноса оказалась одинаковой.
Отметим, что эти выплаты не входят в подлимитную часть бюджета команд.
Заявочные взносы команд Ф1 на 2023 год
|Команда
|Очки в 2022 году
|Сумма взноса, $
|Red Bull Racing
|759
|6 242 636
|Ferrari
|554
|4 038 083
|Mercedes
|515
|3 797 297
|Alpine
|173
|1 685 789
|McLaren
|159
|1 599 353
|Alfa Romeo
|55
|957 257
|Aston Martin
|55
|957 257
|Haas
|37
|846 125
|AlphaTauri
|33
|833 777
|Williams
|8
|667 079
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