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Формула 1 Новости

Red Bull заплатит за право выступить в новом сезоне Ф1 более $6 млн

Стали известны суммы взносов для участников предстоящего чемпионата мира

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Red Bull заплатит за право выступить в новом сезоне Ф1 более $6 млн
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По правилам Формулы 1 команды не только получают призовые по итогам каждого сезона, но и оплачивают заявочные взносы. Последние индексируются с учетом потребительской инфляции в США – по сравнению с 2022-м прибавка составила 7% – и состоят из двух частей. 

Первая является фиксированной и одинаковой для всех. В 2023 году она составит 617687 долларов. 

Размер второй учитывает количество заработанных в предыдущем чемпионате очков, а также зависит от того, выиграла ли команда титул. Обладателю Кубка конструкторов придется заплатить по $7411 за каждый балл, всем остальным – по $6174.

Это значит, что Red Bull Racing, которая в сезоне-22 одержала 17 побед и заработала 759 очков, предстоит выплатить за право выступать в Ф1 в общей сложности $6,2 млн

«Я даже не осознавал, сколько мы платим FIA за очки, но недавно увидел счет, и там просто невероятная сумма», – пошутил глава RBR Кристиан Хорнер на недавней церемонии награждения чемпионов в Болонье

Ferrari придется выложить 4 миллиона, Mercedes – лишь немногим меньше. Для Alfa Romeo и Aston Martin, которые закончили прошедший сезон с равным количеством очков, и величина взноса оказалась одинаковой. 

Отметим, что эти выплаты не входят в подлимитную часть бюджета команд. 

Заявочные взносы команд Ф1 на 2023 год

Команда Очки в 2022 году Сумма взноса, $
Austria Red Bull Racing 759 6 242 636
Italy Ferrari 554 4 038 083
Germany Mercedes 515 3 797 297
France Alpine 173 1 685 789
United Kingdom McLaren 159 1 599 353
Switzerland Alfa Romeo 55 957 257
United Kingdom Aston Martin 55 957 257
United States Haas 37 846 125
Italy AlphaTauri 33 833 777
United Kingdom Williams 8 667 079
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