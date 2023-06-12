Обновления Mercedes не впечатлили Red Bull. Хорнер объяснил, почему

Гонка в Испании стала самой успешной для Mercedes в нынешнем сезоне Формулы 1. После не самой лучшей квалификации Льюис Хэмилтон с Джорджем Расселлом финишировали в тройке призеров.

Команда подготовила к предыдущему этапу в Монако большой пакет доработок. В частности, ее машина W14 избавилась от фирменных минималистичных понтонов. После столь сильного выступления в Барселоне эксперты в один голос назвали Mercedes второй силой в чемпионате и тали рассуждать, когда команда сможет всерьез навязать борьбу Red Bull.

Между тем, в самой Red Bull усиление принципиального соперника не вызвало особого волнения. Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, глава команды Кристиан Хорнер отметил: «Несомненно, они продвинулись вперед.

Но фактически они подготовили для своего шасси спецификацию В – а это значит, что уже потратили значительную часть своего бюджета на доработки.

Думаю, если посмотреть на наш отрыв в конце гонки (Макс Ферстаппен опередил Хэмилтона на 24 секунды – прим.ред.), то его величина почти такая же, как была в Бахрейне.

Это правда, порядок соперников позади нас меняется от гонки к гонке. В какие-то уик-энды ближе всех Фернандо [Алонсо], в последний раз это была Mercedes. Интересно, кто окажется в этой роли в следующих гонках».

Он добавил: «Наши конструкторы очень здорово справляются со своей работой, причем действуют весьма эффективно.

Да, мы не слишком сильно меняем машину после Бахрейна, тогда как соперники готовят более значительные новинки. Но наше преимущество остается примерно тем же, что на старте сезона. И это приободряет всех в Милтон-Кинсе – показывая, что мы все делаем правильно».