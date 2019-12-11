«Ребята, где вы?» В Toro Rosso подшутили над Гасли

На тестах в Абу-Даби сотрудники Toro Rosso решили подшутить над Пьером Гасли. Пока гонщик еще был на трассе, все они спрятались в боксах и закрыли ворота.

Когда Гасли свернул на пит-лейн и не увидел привычную картину с ожидающими его механиками, он остановился напротив боксов и сильно удивился: «Ребята, где вы, *****!? Окей, можно мне заехать в боксы?»