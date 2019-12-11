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Формула 1 / Гран При Абу-Даби / Новость

«Ребята, где вы?» В Toro Rosso подшутили над Гасли

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«Ребята, где вы?» В Toro Rosso подшутили над Гасли
Автор:
11 дек. 2019 г., 07:00

Механики Toro Rosso сговорились и закрыли боксы прежде, чем француз вернулся с трассы.

На тестах в Абу-Даби сотрудники Toro Rosso решили подшутить над Пьером Гасли. Пока гонщик еще был на трассе, все они спрятались в боксах и закрыли ворота.

Когда Гасли свернул на пит-лейн и не увидел привычную картину с ожидающими его механиками, он остановился напротив боксов и сильно удивился: «Ребята, где вы, *****!? Окей, можно мне заехать в боксы?»

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Абу-Даби
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Денис Буденков

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