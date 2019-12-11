«Ребята, где вы?» В Toro Rosso подшутили над Гасли
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Механики Toro Rosso сговорились и закрыли боксы прежде, чем француз вернулся с трассы.
На тестах в Абу-Даби сотрудники Toro Rosso решили подшутить над Пьером Гасли. Пока гонщик еще был на трассе, все они спрятались в боксах и закрыли ворота.
Когда Гасли свернул на пит-лейн и не увидел привычную картину с ожидающими его механиками, он остановился напротив боксов и сильно удивился: «Ребята, где вы, *****!? Окей, можно мне заехать в боксы?»
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Пилоты
|Пьер Гасли
|Команды
|Toro Rosso В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
«Ребята, где вы?» В Toro Rosso подшутили над Гасли
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