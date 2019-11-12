Реакция: что значит для Квята еще один сезон в Toro Rosso?
Даниил Квят проведет еще один год в составе второй команды Red Bull в Формуле 1. В первой оставят его бывшего соседа по боксам в Toro Rosso Алекса Элбона. Олег Карпов называет решение Хельмута Марко и компании предсказуемым, а также рассуждает о перспективах россиянина в будущем.
Не думаю, что решение Red Bull кого-то удивило. Напротив, кажется, что сделанное сегодня объявление – вообще одно из самых предсказуемых в истории Red Bull в Формуле 1. Все четыре гонщика сохранили кокпиты, которые занимают сейчас – и было бы странно, поступи доктор Марко иначе. Хотя в случае с Red Bull любое решение, которое со стороны кажется логичным – это скорее исключение, чем правило. Но сейчас руководители гоночной программы концерна действительно вряд ли могли поступить иначе.
Элбон провел свой отрезок в Red Bull Racing ровно настолько хорошо, насколько было нужно, чтобы убедить Марко и Кристиана Хорнера в том, что он заслуживает остаться. Нет, ничего сверхъестественного он на самом деле не показал – и даже его «феноменальный» (согласно формулировке Хорнера) прорыв в Остине феноменальным все-таки не был. Алекс просто выполнил программу-минимум, будучи пилотом одной из трех топ-команд – просто финишировав позади всех остальных гонщиках на сравнимой по силе технике.
Свои семь гонок в Red Bull Элбон по большому счету провел не сильно ярче, чем свои 11 его предшественник Гасли. Как и Пьер, Алекс не смог ни разу одолеть Ферстаппена в квалификациях (хоть и показал одинаковое с ним время в Японии) и почти не беспокоил пилотов Ferrari и Mercedes. У француза тоже были отдельные всплески – как, например, в Сильверстоуне.
Главное – Элбон обошелся без явных провалов, каких у Гасли было достаточно. А для новичка Формулы 1 – и это уже неплохо.
Александр Элбон и Даниил Квят борются за позицию на Гран При Италии
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
Другой вопрос – отработал ли Алекс настолько хорошо, насколько подобает пилоту команды, которая борется за победы и подиумы? Ответ на этот вопрос скорее отрицательный, чем положительный. В конце концов, на победы в семи своих Гран При за Red Bull он точно не претендовал, а за подиум мог зацепиться, пожалуй, лишь в Мексике.
Алексу немного повезло, что концовка чемпионата явно не складывается у Ферстаппена – и на фоне хаотичных результатов голландца стабильные выступления Элбона смотрятся чуть лучше, чем есть на самом деле. Его гонка в той же Мексике заслужила бы куда меньше лестных оценок, выиграй ее Макс…
Можно, впрочем, обойтись и без сослагательного наклонения, а признать, что Алекс просто-напросто провел этот отрезок лучше, чем любой другой пилот, которого Red Bull могла бы рассматривать в качестве потенциального напарника Ферстаппена на сезон-2020.
Еще летом, после рокировки Элбона и Гасли, было очевидно: шансов у француза на скорое возвращение в состав RBR практически нет – это могло случиться лишь в том случае, если Гасли и правда продемонстрировал бы нечто феноменальное. Шансы Квята были выше – в конце концов, после подиума в Хоккенхайме о его возможном возвращении в главную команду Red Bull в паддоке не говорил только ленивый. Но для того, чтобы заменить Элбона перед началом сезона-2020, Квяту требовалось провести оставшиеся гонки в 2019 году пусть не «феноменально», но хотя бы очень сильно.
В Спа и Монце он отработал идеально, спору нет. Но этого явно не скажешь про уик-энды в Сингапуре, Японии и даже Мексике, где Даниил, по собственным словам, провел один из самых сильных своих Гран При в этом сезоне.
Пьер Гасли и Даниил Квят на Гран При России
Фото: Джо Портлок / Motorsport Images
Штрафы, заработанные на последних кругах в Мехико и Остине, вряд ли сыграли ему на руку. Но если разобраться, то претензии Даниилу предъявить сложно, особенно за инцидент с Серхио Пересом в США – Квят рисковал потерять 11 место на финише ради возможности заработать для команды очко, и критиковать его надо было бы только в том случае, не пойди он в атаку. Он попробовал – и в итоге ничего не самом деле не потерял. Это скорее могло даже понравиться Марко, а не наоборот. Но так или иначе, после перерыва в чемпионате Квят выступал с перепадами.
Это не значит, что он упустил свой шанс сам. Для перехода в RBR ему, наверное, требовалась и помощь со стороны Алекса – и пусть про того не скажешь, что он «вцепился в предоставленную возможность обеими руками», он все-таки не провалился. Да, еще один подиум на Toro Rosso и пара-тройка шестых мест, возможно, склонили бы чашу весов в пользу Квята, но это совсем не повод считать, что он «не справился». Россиянин проводит ровный сезон, а спады случались у каждого пилота без исключений – даже у Льюиса.
В целом, текущий чемпионат – пожалуй, самый сильный для Квята в Формуле 1, даже если брать его сезон в составе Red Bull Racing, и именно благодаря этому в первую очередь он и сохранил место в команде и серии. А это – учитывая, что еще полтора года назад даже его возвращение в Ф1 казалось маловероятным – уже не так и плохо.
Что будет дальше – покажет только время. Квят точно заслуживает выступать в Ф1 в составе команды уровня Toro Rosso. После этого сезона сомнений в данном утверждении быть не может.
Остался ли у него шанс все-таки вернуться в Red Bull Racing? Наверное, да. Но опять же – лишь при очень удачном стечении обстоятельств.
Сейчас, пожалуй, ясно лишь то, что при прочих равных выбор руководство Red Bull уже вряд ли сделает в пользу россиянина – просто ввиду того, что в его 25 Квята поздно называть молодым и перспективным. Он уже совершенно не вписывается в концепцию, выстроенную доктором Марко, и вернуться в главную команду «Быков» сможет только в том случае, если будет на голову сильнее всех остальных кандидатов.
В этом году – несмотря на подиум и другие сильные результаты – на голову сильнее Элбона или Гасли он не был.
Даниил Квят, Scuderia Toro Rosso
Фото: Джерри Андре / Motorsport Images
Будет ли он на голову сильнее Пьера в следующем сезоне? Если судить по тому, как быстро француз восстановился после ссылки в Toro Rosso, сделать это будет очень непросто.
А потому уже предстоящей зимой было бы, наверное, правильно начать думать о том, чем заняться в 2021 году. Так или иначе, невозможно не признать, что Квят по-прежнему выступает в Ф1 в цветах Red Bull не только потому, что заслуживает быть одним из пилотов чемпионата, но и потому, что поток молодых и талантливых юниоров в программе компании несколько иссяк. Можно не сомневаться, что следующая волна так или иначе Даниила затронет. Сидеть и ждать ее прибытия было бы неразумно.
На этот случай было бы неплохо иметь запасной план. Контракты многих пилотов истекают в конце 2020 года, и это отличная возможность, наконец, расстаться с Red Bull, обеспечив себе при этом будущее в Формуле 1.
Кажется, именно для этого Квят теперь работает с Николя Тодтом.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Даниил Квят В Магазин , Пьер Гасли , Александр Элбон
|Автор
|Олег Карпов
Реакция: что значит для Квята еще один сезон в Toro Rosso?
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