Реакция: Элбон влюбил в себя Red Bull – и вот результат

Заключение командой Red Bull контракта с Алексом Элбоном на выступления в сезоне 2020 года выглядит естественным шагом после того, как выступающий под флагом Таиланда гонщик буквально очаровал австрийскую команду. Такое мнение высказал на официальном сайте Формулы 1 обозреватель Лоренс Баретто.

Для многих в паддоке Ф1 и за его пределами стало сюрпризом, что за время выступлений в составе Red Bull Элбон набрал больше очков, чем лидер коллектива Макс Ферстаппен. Однако, по мнению Баретто, результативность дебютанта Ф1 – только вершина айсберга. И крайне важным фактором при принятии решения наверняка стало то, как быстро и легко Элбон освоился в новом для себя коллективе.

«Поговорите с людьми из команды, – пишет Баретто в своей колонке. – Они расскажут вам, что работать с Элбоном одно удовольствие. Инженеры любят его – и не только за отличную обратную связь, но и за его скорость, за его огромную самоотдачу. А также за великолепное чувство юмора.

Люди из Honda тоже невероятно впечатлены его усилиями и его достижениями – в частности, тем, как подробно он рассказывает о своих ощущениях, насколько подробна его информация. Он определенно более застенчив, чем среднестатистический пилот, но вся эта застенчивость исчезает в момент, когда Алекс застегивает ремни и опускает забрало.

Его не особо интересует слава, он не зависает сутками в соцсетях, чтобы посчитать количество своих болельщиков. Он предпочитает сфокусироваться на работе, поболтать с парнями в боксах – или побыть с друзьями, которые у него есть и в паддоке, и за его пределами.

Его открытость и восприимчивость – глоток свежего воздуха для Red Bull. Он не боится признавать ошибок, причем может сделать это и на публике, и в общении один на один. И все описанное выше проявляется очень ярко: Red Bull хватило семи гонок, чтобы оценить все по достоинству оценить это всего за семь».