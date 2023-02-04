«RB19 будет другой». Хорнер признал, что Red Bull показала в Нью-Йорке макет
Глава команды рассказал, что увидеть машину 2023 года можно будет только на тестах в Бахрейне
В пятницу команда Red Bull Racing провела презентацию в Нью-Йорке. Официально было объявлено, что собравшимся представили новую машину RB19, однако это обстоятельство сразу вызвало вопросы.
Автомобиль на сцене был невероятно похож на модель 2022 года, а в официальной пресс-съемке, где команды обычно публикуют несколько десятков снимков, на этот раз оказалось всего два кадра.
Даже неизменность регламента и корпоративная ливрея не смогли убедить поклонников Ф1, что им действительно показали RB19. Эксперты же обратили внимание, что зеркала заднего вида, которые с нового сезона должны были увеличиться в размерах, остались прошлогодними.
В итоге, отвечая на вопрос Motorsport.com, глава команды Кристиан Хорнер признал, что наcтоящая RB19 будет выглядеть – как и доносили слухи – совсем иначе, а мероприятие в Нью-Йорке было прежде всего необходимо для объявления об альянсе с Ford.
«Та машина, которую вы увидите в Бахрейне, будет совсем не такой, как показанная сегодня, – сказал британец. – На этой церемонии мы рассказали об ожиданиях команды от нового сезона, о наших партнерах и, конечно, сделали замечательный анонс о сотрудничестве с Ford. Объявить об этом именно в США, на этом рынке, было очень важно для Red Bull Racing.
Та машина, что вы увидели, не полностью отражает наработки, которые появятся на трассе в Бахрейне через пару недель».
Своего начальника поддержали Макс Ферстаппен: «Я пока даже не видел RB19. Мы только говорили об ее отличиях [от модели 2022 года], об особенностях поведения и времени на круге.
Я не видел ни изображений, ни рендеров, так как просто не интересуюсь всем этим. Мне просто нужна быстрая машина. А как она выглядит, вообще не имеет значения».
Тесты Формулы 1 стартуют в Сахире 23 февраля.
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