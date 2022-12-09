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Формула 1 Новость

Развязка близка. Alfa Romeo приготовилась объявить об отставке Вассера

В том, что именно французский менеджер заменит в Ferrari Маттиа Бинотто, больше нет сомнений. Механизм придет в движение уже на следующей неделе

Франко Нуньес
Автор:
, ответственный редактор
Развязка близка. Alfa Romeo приготовилась объявить об отставке Вассера
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После недолгого периода затишья за кулисами Формулы 1 закрутились шестеренки. Ferrari пообещала до конца 2022 года назвать имя своего нового босса, и сейчас ситуация набирает ход подобно снежной лавине. 

Первые признаки происходящих процессов при этом надо искать не в Маранелло, а в Хинвиле. Разумеется, обе команды на официальном уровне хранят полное молчание о предстоящем переходе Фредерика Вассера, хотя никаких сомнений в этом больше нет. Именно он сменит уволенного Маттиа Бинотто на командном мостике Скудерии. 

Если у кого-то остаются сомнения – просто знайте, что Вассер уже арендовал себе дом неподалеку от базы Ferrari.

Эту шахматную партию еще только предстоит разыграть, но по законам жанра первым должно последовать объявление Sauber о расставании с Вассером – и только потом анонс Ferrari о его назначении. 

Источники говорят, что Alfa Romeo уже подготовила официальное заявление, которое будет опубликовано в начале будущей недели. Стоит помнить, что с 20-х чисел декабря Европа отправится на рождественские каникулы, потому времени осталось совсем мало. 

При этом остается вопрос, кто сменит самого Вассера, который работал в нынешней должности с лета 2017 года после ухода Мониши Кальтенборн.

По всей видимости – и в свете предстоящего ухода Alfa Romeo и начала сотрудничества с Audi – кандидата будут выбирать уже с учетом интересов «Четырех колец». Однако пока моторы команде продолжает поставлять Ferrari, так что потребуется компромисс с главой бренда Джоном Элканном и его правой рукой Бенедетто Виньей. 

Возвращаясь к самой Скудерии, есть основания говорить, что команда вновь получит технического директора – этот пост никто так и не занял после того, как в 2019-м Бинотто был повышен до руководителя. Поговаривают, что Ferrari огорчит Haas, отозвав из аренды своего бывшего главного конструктора Симоне Ресту, который два последних года работал на американцев. 

Также будут произведены другие изменения в структуре управления, чтобы усилить слабые звенья. 

Впрочем, все это произойдет уже в начале 2023-го. Пока же осталось подождать совсем немного до объявления о назначении Вассера и появлении его снимков в алой униформе.

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