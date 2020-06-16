Руководитель Haas Гюнтер Штайнер признался, что даже с лимитом на расходы его команда не дотянет до предельно допустимого бюджета. Такое заявление управленец сделал в рамках проекта #thinkingforward. Это цикл интервью, которые Motorsport.com берет у ключевых людей из мира автоспорта. Новым участником этого цикла стал Штайнер.

Босс гоночного коллектива Haas оценил, как изменится разрыв между небольшими командами и лидерами: Ferrari, Mercedes и Red Bull. «Сейчас отставание от лидеров составляет от $100 млн до $150 млн, – подсчитал Штайнер разницу между бюджетами участников Формулы 1. – В будущем это будет $20-30 млн.

Это заметный шаг вперед, не так ли? Да, нас все еще не уравняли. Но разрыв сократится в 5 раз. На мой взгляд, это существенное достижение.

Не думайте, что в 2022 году все сразу поедут на одном уровне. Нет, у богатых команд останется их преимущество в ресурсах и победном опыте последних 20 лет. Но они по крайней мере перестанут быть недосягаемыми. И пусть мы не будем побеждать в Гран При. У нас хотя бы появится шанс зацепиться за подиум».

Штайнер отдельно предостерег своих соперников от упразднения бюджетного лимита: «Нам нужно убедиться в том, что как-то только гонки возобновятся, команды не скажут: «Ну что, теперь давайте обсудим повышение лимита или вообще отменим его». Я буду следить за тем, чтобы такого не произошло».

Ограничения на расходы участников Формулы 1 вступят в силу в 2021 году. Максимально возможной суммой, которую сможет потратить каждая команда за сезон, составит $145 млн.