Разработчик новых правил Ф1 объяснил, как создавался регламент

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Недавно технический директор Haas Симоне Реста сказал: «Пока все лишь играют с моделями, идет ли речь о продувках в трубе или виртуальных моделях на симуляторе. Все это – виртуальный мир, он не имеет никакого отношения к реальной трассе.

Единственное, что будет иметь значение – это скорость гонщиков. Нам важно увидеть, как будет работать наш пакет, как он будет взаимодействовать с шинами, с настройками, со всем остальным.

Мы сможем делать выводы и вносить улучшения только тогда, когда преодолеем быстрый поворот в секунде позади другой машины. Лишь после этого станет понятно, в чем действительно состоит отличие от 2021 года».

Осторожность Ресты понятна: опытный инженер отлично помнит прежние эпизоды, когда боссы FIA и Ф1 декларировали изменения в правилах ради повышения качества шоу, но их идеи не выдерживали проверки реальной трассой.

Достаточно назвать историю из 2009 года, которую часто вспоминают в последнее время. Тогда проведенные FIA симуляции показывали, что турбулентность позади машин должна сократиться, но конструкторы отыскали между строк регламента такие возможности, которые разрушили весь замысел.

Нынешний глава формульных гонок FIA Николас Томбасис в то время работал в Ferrari. Он рассказал: «В правилах было множество свободных зон, так что за несколько недель продувок в трубе мы полностью нейтрализовали все те хорошие идеи, о которых они думали».

Однако сейчас боссы спорта убеждены, что сейчас все сделали правильно. Что же позволяет им испытывать уверенность?

Дженсон Баттон стал чемпионом мира за рулем Brawn GP BGP001 Mercedes в 2009 году Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Прежде всего причина в том, что на этот раз специалисты куда внимательнее подошли к решению задачи. Все формулировки составлены таким образом, что у конструкторов уже нет прежнего простора для творчества и поиска «прорех».

На помощь были призваны самые современные технологии – и настолько мощные инструменты, которых и близко нет у команд чемпионата.

Вместо того, чтобы – как в прошлый раз – просить участников чемпионата предоставить свои вычислительные мощности, в этот раз Ф1 взяла инициативу на себя.

В партнерстве с компанией AWS из группы Amazon, которая располагает облачными технологиями для средств вычислительной гидродинамики (CFD), Ф1 и FIA смогли оперативно решить весьма непростую задачу.

Одним из ключевых инженеров в той группе, которая вела эту работу, был Роб Смедли – он известен по работе с Фелипе Массой в Ferrari и руководству гоночной бригадой Williams.

«Мы радикально трансформировали принципы, по которым FIA пишет правила», – рассказал британец Motorsport.com.

Для руководства спорта было принципиально важно моделировать поведение не одной машины на трассе, но двух, едущих в непосредственной близости. Из-за сложности задачи и потребовалась помощь AWS.

Смедли объяснил: «Ключевым в технологическом плане был именно момент с CFD-моделированием двух машин.

Команды по правилам ограничены в используемых инструментах, они могут работать только с одной машиной. При этом на обсчет половины шасси (разделенного вдоль продольной оси из соображений симметрии – прим.ред.) при использовании 200 [вычислительных] ядер уходит около пяти часов.

Просто представьте: такие вычисления учитывают 100 миллионов объемных ячеек. Если говорить про целую машину, это будет уже 200-250 миллионов ячеек. Так что если бы мы использовали инструменты команд, то один обсчет занимал бы у нас порядка 14 часов.

Если развивать мысль и оценивать ту же технологию применительно к двум машинам – а это уже 550-600 миллионов ячеек, – то понадобится четыре дня.

Потому, только планируя всю эту историю, мы понимали, что не можем позволить себе такую трату времени. Это было препятствием для нашей работы, которое требовалось преодолеть».

Роб Смедли, техническая группа Формулы 1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Использование ресурсов AWS радикально изменило ситуацию.

«Когда мы впервые попробовали их систему EC2, в ней было порядка 1000-1100 ядер, – рассказал Смедли. – Ко второй итерации их количество выросло до 2500. Это позволило сократить время с четырех дней до шести-восьми часов.

Это фактически вернуло нас к тем затратам времени, что и у команд команд с половиной шасси – а ведь мы проводили полноценное моделирование двух машин.

В техническом плане разница была потрясающей. Благодаря партнерству мы получили все необходимое, чтобы процесс пришел в действие.

Вдобавок, нам требовалось проводить симуляции оперативно. Сейчас проектирование идет очень быстрыми темпами, и нам надо было не отставать, чтобы написать правила так, как мы хотели».

Разумеется, Смедли отлично помнит 2009 год и все то, чем тогда закончились добрые намерения. Он достаточно долго проработал на высоких инженерных должностях в Ferrari и Williams, чтобы понимать, как в командах подходят к прочтению регламента.

Роб не сомневается, что конструкторы и сейчас попробуют отыскать «серые» зоны – но считает, что это не принесет пользы.

«Безусловно, мы стремимся создать концепт шасси с половинным граунд-эффектом, которое направляло бы "грязный" воздух вверх, – объяснил британец. – Такой подход просто необходим, если мы нацелены дать гонщикам возможность преследовать соперников.

Теоретически нет никаких сомнений, что по своей сути эта концепция верна.

Но команды все равно будут ставить во главу угла возможность машины ехать как можно быстрее. Они могут избрать различные направления и наверняка смогут добиться прибавки – но едва ли будут задумываться о помощи тому парню, который едет позади. В командах точно не станут отступать со своего пути, чтобы ему стало проще».

Прототип машины Haas VF-22 Фото: Haas F1 Team

Смедли продолжил: «Думаю, в этом и состоит прелесть Формулы 1. Если бы все ответы были известны заранее, людям вроде меня Формула 1 быстро бы наскучила.

Как всегда говорил Росс Браун, мы не можем рассчитывать, что с первого же раза все сразу пойдет правильно. Но давайте посмотрим – считаю, мы должны сделать шаг вперед.

Если это действительно произойдет, то можно будет делать следующие, даже более серьезные шаги, опираясь на то, чему нас научил 2022-й. И это очень здорово.

Будем продолжать в том же духе и делать наш спорт все лучше».