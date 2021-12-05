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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

«Разочарование и раздражение». Хорнер подвел итоги гонки в Джидде

Автор:
, Ответственный редактор

По словам главы Red Bull, действия соперников из Mercedes вызывают у него множество вопросов

«Разочарование и раздражение». Хорнер подвел итоги гонки в Джидде

Хаотичная гонка Ф1 в Саудовской Аравии стала дуэлью Льюиса Хэмилтона с Максом Ферстаппеном на фоне череды аварий, режимов VSC и внезапных поворотов сюжета. 

Голландец смог выйти вперед, сменив шины во время красных флагов – однако темп его соперника был выше, и в концовке Максу было сложно удерживать лидерство. На 37-м круге он отразил атаку Льюиса только ценой выезда за белую линию, после чего услышал по радио приказ уступить позицию.

На скоростной дуге, ведущей к финальному повороту, Ферстаппен сбросил скорость – однако Хэмилтон не стал обгонять, а вместо этого врезался в Red Bull сзади. 

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Оба продолжили движение, Льюис выиграл гонку – а в Mercedes сказали, что просто не успели передать информацию своему гонщику. 

«Это очень странно, – отметил в эфире Sky Sports глава RBR Кристиан Хорнер. – Льюис почему-то стал замедляться. Похоже, он поднял ногу с педали и словно не хотел обгонять, дожидаясь линии [замера отрыва] DRS, хотя мы явно уступали позицию.

Он влетел сзади в машину Макса, причинив ей немалые повреждения. Все это вызывает сильное разочарование и сильное раздражение».

Хорнер продолжил: «Следить за событиями гонки в этот раз было очень непросто. Кажется, у судей тоже были сложности со всеми этими обломками на трассе, VSC, рестартами и машинами безопасности. Думаю, 5-секундный штраф Макса стал для нас суровым наказанием, а за действия Льюиса ему еще предстоит объясниться судьям. 

Макс пытался уступить позицию, мы сообщили об этом в центр управления гонкой, оставили достаточно места. Я не понимаю, почему возникла неразбериха. Может, это как-то связано с линией DRS, Льюис не хотел выходить вперед до нее [чтобы Макс не мог открыть крыло на следующей прямой]. Но наши действия были предельно понятными». 

При этом британский специалист не стал оспаривать само судейское решение о том, что Ферстаппен должен пропустить соперника.

«Тут все правильно, – сказал он. – У нас была дискуссия, Майкл [Маси, руководитель гонок] сказал, что или мы пропускаем, или он информирует судей, и тогда будет штраф. Мы согласились пропустить и сообщили об этом в центр управления гонкой».

 

А вот решение о том, что Ферстаппену все равно добавят пять штрафных секунд за получение преимущества за пределами трассы – пусть даже в итоге оно ничего не изменило в итогах Гран При, – глава Red Bull оценил иначе: «У Льюиса в том месте была избыточная скорость, и они оба выехали с трассы, продолжая упорное сражение. Это одна из тех ситуаций, которая подпадает под принцип "позволять бороться". Заслуживала ли она пяти секунд? Лично я считаю такое наказание слишком жестоким».

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Дополнительная информация: Джеймс Ньюболд

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