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Формула 1 / Гран При Мексики Новость

«Разные правила для разных пилотов». Мазепин упрекнул команду

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, Ответственный редактор

Россиянину запретили обгонять напарника в квалификации Гран При Мексики. Он не оставил это без внимания

«Разные правила для разных пилотов». Мазепин упрекнул команду

Субботняя сессия в Мехико стала очередной главой в истории сложных отношений Haas, Никиты Мазепина и Мика Шумахера. На этот раз два гонщика вновь оказались рядом на трассе – и москвич попробовал опередить напарника, но по радио ему запретили делать это. 

Как объяснил Никита, после того, как гонщики едва не столкнулись в похожем эпизоде в Зандфорте, Haas установила новые правила – но теперь сама же не следует им. 

«Это постоянная тема, – объяснил Мазепин в эфире Sky Sports. – Я оказался в ситуации, когда мне казалось, что для прогрева шин не нужно ехать особенно быстро. Я был первым, а [Шумахер] обогнал меня. Так уже было в Зандфорте, но после этого мне сказали, что подобное допустимо, если на разгонном круге гонщики по-разному готовят свою резину. 

А потом, после красных флагов, когда все торопились, уже мне потребовалось обогнать. Это было в четвертом повороте, задолго до конца круга. И я спросил [по радио], могу ли сделать это. И получил ответ – нельзя. 

Я выполнил это требование, но похоже, правила немного отличаются для разных сторон гаража». 

Он добавил: «Когда напарник был впереди и ехал медленно, я понимал, что у него есть достаточный запас для работы с шинами, и уважал это. Но пока мы ждали зеленого света на выезде из боксов, моя резина остыла, и мне требовалось атаковать [чтобы вновь прогреть ее]. Однако мне этого не разрешили».  

Шумахер поделился своим взглядом на ситуацию: «У нас сначала первым выезжает один гонщик, потом другой. В тот момент, как мне показалось, не было необходимости [меняться позициями]. Но команда следила за всем этим. Не думаю, что мне есть, что тут комментировать». 

По итогам квалификации Никита Мазепин показал 19-й результат, Мик Шумахер стал 18-м. Но на решетке оба будут существенно выше из-за штрафов соперников. 

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Дополнительная информация: Люк Смит

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