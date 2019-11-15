«Разговор был короткий». Элбон о сохранении места в Red Bull
Дебютант Формулы 1 попал в Red Bull только в августе, но к ноябрю сумел убедить команду сохранить за ним место на 2020 год. Алекс Элбон рассказал, как ему объявили о решении команды.
Накануне Гран При Бразилии Red Bull объявил, что Александр Элбон останется боевым пилотом команды на следующий год. Сам тайский гонщик признался, что не сообщение от Хельмута Марко было неожиданным и скоротечным.
«Разговор был очень короткий, звонки доктора Марко долгими не бывают, – рассказал Элбон. – Он позвонил после гонки в Остине, был доволен моим выступлением и сказал: “Ты получил его [место]”. Эти разговоры не бывают детальными и долгими. Я, конечно, был ему благодарен.
Честно говоря, я не знал, когда именно будет принято решение. Мне надо было только думать о своих гонках и добиваться желаемого прогресса. Было важно показать, что я двигаюсь вперед».
Элбон признался, что пока не успел отметить получение места: «Я особо не отмечал. Съездил в Лос-Анджелес, можно считать это празднованием, но поездка была запланирована заранее. Моя семья была со мной, так что я доволен».
В семи совместных гонках Элбон набрал больше очков, чем его напарник Макс Ферстаппен, хотя тайцу ни разу не удалось попасть на подиум. По словам Алекса, ему не ставят задач относительно лидера команды: «Пока ничего такого не было. Может, потом будет, но пока нет».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
Читайте также:
Предыдущая новость
Хэмилтона тронули поздравления от Алонсо и Денниса
Следующая новость
Команды решили устроить голосование за отказ от шин Pirelli 2020 года
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Разговор был короткий». Элбон о сохранении места в Red Bull
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
04:00
13:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Третья тренировка
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
05:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
|
08:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 1 дек.
вс 1 дек.
|
08:10
17:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта