«Разговор был короткий». Элбон о сохранении места в Red Bull

Накануне Гран При Бразилии Red Bull объявил, что Александр Элбон останется боевым пилотом команды на следующий год. Сам тайский гонщик признался, что не сообщение от Хельмута Марко было неожиданным и скоротечным.

«Разговор был очень короткий, звонки доктора Марко долгими не бывают, – рассказал Элбон. – Он позвонил после гонки в Остине, был доволен моим выступлением и сказал: “Ты получил его [место]”. Эти разговоры не бывают детальными и долгими. Я, конечно, был ему благодарен.

Честно говоря, я не знал, когда именно будет принято решение. Мне надо было только думать о своих гонках и добиваться желаемого прогресса. Было важно показать, что я двигаюсь вперед».

Элбон признался, что пока не успел отметить получение места: «Я особо не отмечал. Съездил в Лос-Анджелес, можно считать это празднованием, но поездка была запланирована заранее. Моя семья была со мной, так что я доволен».

В семи совместных гонках Элбон набрал больше очков, чем его напарник Макс Ферстаппен, хотя тайцу ни разу не удалось попасть на подиум. По словам Алекса, ему не ставят задач относительно лидера команды: «Пока ничего такого не было. Может, потом будет, но пока нет».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл