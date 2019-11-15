Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
26 сент.
-
29 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
10 окт.
-
13 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Мексики
24 окт.
-
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При США
01 нояб.
-
03 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бразилии
14 нояб.
-
17 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
28 нояб.
-
01 дек.
Первая тренировка через
7 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новость

«Разговор был короткий». Элбон о сохранении места в Red Bull

Поделились
Комментарии
«Разговор был короткий». Элбон о сохранении места в Red Bull
Автор:
, редактор
15 нояб. 2019 г., 12:09

Дебютант Формулы 1 попал в Red Bull только в августе, но к ноябрю сумел убедить команду сохранить за ним место на 2020 год. Алекс Элбон рассказал, как ему объявили о решении команды.

Накануне Гран При Бразилии Red Bull объявил, что Александр Элбон останется боевым пилотом команды на следующий год. Сам тайский гонщик признался, что не сообщение от Хельмута Марко было неожиданным и скоротечным.

«Разговор был очень короткий, звонки доктора Марко долгими не бывают, – рассказал Элбон. – Он позвонил после гонки в Остине, был доволен моим выступлением и сказал: “Ты получил его [место]”. Эти разговоры не бывают детальными и долгими. Я, конечно, был ему благодарен.

Честно говоря, я не знал, когда именно будет принято решение. Мне надо было только думать о своих гонках и добиваться желаемого прогресса. Было важно показать, что я двигаюсь вперед».

Элбон признался, что пока не успел отметить получение места: «Я особо не отмечал. Съездил в Лос-Анджелес, можно считать это празднованием, но поездка была запланирована заранее. Моя семья была со мной, так что я доволен».

В семи совместных гонках Элбон набрал больше очков, чем его напарник Макс Ферстаппен, хотя тайцу ни разу не удалось попасть на подиум. По словам Алекса, ему не ставят задач относительно лидера команды: «Пока ничего такого не было. Может, потом будет, но пока нет».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

Читайте также:

Следующая новость
Хэмилтона тронули поздравления от Алонсо и Денниса

Предыдущая новость

Хэмилтона тронули поздравления от Алонсо и Денниса

Следующая новость

Команды решили устроить голосование за отказ от шин Pirelli 2020 года

Команды решили устроить голосование за отказ от шин Pirelli 2020 года
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Абу-Даби

Гран При Абу-Даби

28 нояб. - 1 дек.
Первая тренировка Старт через
7 дней
Сессия Дата
Местное время
Ваше время
 Содержание
Первая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
04:00
13:00
Вторая тренировка
пт 29 нояб.
пт 29 нояб.
08:00
17:00
Третья тренировка
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
05:00
14:00
Квалификация
сб 30 нояб.
сб 30 нояб.
08:00
17:00
Гонка
вс 1 дек.
вс 1 дек.
08:10
17:10
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
24 часа Ле-Мана

Ford против Ferrari: правдивая история главных героев фильма и его главной гонки

2
Формула E

Первая пятилетка Формулы Е. Пять легендарных гонок

3
eSports

Формула 1 появится в мобильной игре Real Racing 3

4
Формула 1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

5
Формула 1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

Последние видео

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1 00:57
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Австралии Ф1

Самое важное:

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года
F1

FIA нашла способ усилить контроль над расходом топлива с 2020 года

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости
F1

«Космонавт повредил машину головой». Как Red Bull снимала пит-стоп в невесомости

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов
F1

В McLaren поиронизировали над годами без подиумов

Red Bull провела пит-стоп в невесомости
F1

Red Bull провела пит-стоп в невесомости

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора
F1

В Mercedes связали неудачу в Бразилии с неверным режимом работы мотора

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
28 нояб.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2019 Motorsport Network. Все права защищены.