Анализ: почему Хэмилтон получил справедливый штраф в Британии

Вчерашнее столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена вызвало столько споров, что хватит как минимум до конца летнего перерыва.

С одной стороны кричат, что Льюис ни в чем не виноват и его зря наказали. С другой уверяют – Хэмилтон должен был получить гораздо больший штраф, не имел права выигрывать гонку и вообще чуть ли не намеренно вынес Ферстаппена с трассы. Red Bull даже грозится протестами и апелляциями. Но кажется, не правы ни те, ни другие. Давайте разберемся.

Почему Льюис виноват

Как рассказал гоночный директор FIA Майкл Маси, стюарды сочли, что Льюис несет на себе большую часть вины за аварию. То есть не что виноват только Хэмилтон, но что он виноват больше, чем Ферстаппен. В чем же его вина?

По словам того же Маси, семикратный чемпион мог прижаться ближе к обочине, попасть в апекс и начать поворачивать раньше, чем он это сделал.

Если посмотреть на кадры ниже, то все так и есть: Льюис почти поравнялся с Максом на торможении, но из-за более узкой траектории начал сбрасывать скорость раньше. Атака по внутреннему радиусу в Коупс практически лишена смысла – если бы Льюис выдерживал траекторию, Макс просто объехал бы его по внешней и остался впереди.

Но Льюис поехал не слишком узко, не заезжал на бордюр и затормозил позже апекса, выпихивая Макса дальше на внешнюю. Макс двигаться отказался, что и привело к аварии.

Формально, избежать столкновения могли оба. Потому судьи и не возложили на Хэмилтона всю вину. Но началось все именно с действий Льюиса, и не полезь он в почти бесполезную попытку обгона, или выдержи до конца внутреннюю траекторию, ничего бы не было. А потому большая часть вины лежит на нем.

Кстати, Льюис косвенно подтвердил свою ошибку позже по ходу гонки – в момент атаки на Леклера. На этот раз он вжимался в бордюр. Правда, на апекс Хэмилтон опять не попал и на выходе наверняка ударил бы Ferrari, не дернись Шарль в сторону. Но это уже другая история.

Почему Льюиса наказали достаточно

Требования наказать Хэмилтона посильнее легко понять с точки зрения обиды и чувства справедливости. Действительно, ошибка Льюиса выбила Ферстаппена из гонки. А сам британец как ни в чем не бывало праздновал победу на подиуме. Картинка, пожалуй, не самая красивая. Но значит ли она, что Хэмилтон заслужил штраф побольше?

Важные слова сказал опять-таки Майкл Маси: наказание выдается за нарушение, а не за его последствия. А теперь давайте досмотрим этот эпизод до того момента, как у Ферстаппена отлетело колесо:





Пилот не попал на апекс и ударил соперника, который тоже ехал отнюдь не параллельно, а заужал траекторию. У Макса было преимущество по траектории – он ехал впереди. А Льюис чуть-чуть со своей траектории съехал. Что дают за такое нарушение в обычной ситуации? 5 секунд штрафа максимум. Так почему для Льюиса требуют больше?

Дело в тех самых последствиях. Кристиан Хорнер и Хельмут Марко твердят про риск для жизни пилота и уничтоженную машину. Но Льюис виноват лишь в своей ошибке, а не в ее последствиях.

Представьте, что вы бросили кожуру от банана на тротуар. А идущий позади вас человек на ней поскользнулся и сломал шею. Нужно ли вас судить за убийство? Понятно, бросать кожурки на тротуар нехорошо. Но отвечать нужно за свой проступок, а не за всю цепь событий после него.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Оба пилота внесли свой вклад в столкновение. Один ошибся чуть сильнее. Другой намного сильнее пострадал. Но Хэмилтон и так получил штраф выше стандартного. Чтобы его еще увеличивать, нужно иметь какие-то подтверждения умышленности действий Льюиса. Например, найти в телеметрии, что он умышленно тормозил позже обычного или уводил машину влево в сторону Макса.

Пока таких данных никто не показал. А значит, нынешнее наказание Хэмилтона более, чем достаточно.

Почему протесты Red Bull бессмысленны

Понятно, что Red Bull вчера пришла в ярость. И от угрозы здоровью пилоту, и от уничтоженной многомиллионной машины, и от потери большей части отрыва в обоих зачетах чемпионата мира. Но рассуждения Хорнера и Марко о протестах на решение судей беспочвенны.

Оспорить штраф, который пилот отбыл по ходу гонки, нельзя. Для пересмотра эпизода нужны какие-то новые сведения. Вроде компрометирующих Хэмилтона данных телеметрии, о которых мы говорили ранее. Но ничего подобного у Red Bull сейчас нет.

Тото Вольф, исполнительный директор по вопросам бизнеса, Mercedes AMG, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

В теории, австрийцы могут попросить FIA расследовать инцидент. Но что там расследовать? Хэмилтон ошибся, машины столкнулись, судьи вынесли вердикт. Глобальную обиду Red Bull понять легко. Но иногда ты выигрываешь гонку, допустив нарушение. Так бывает.

Напряжение между Хэмилтоном и Ферстаппеном достигло предела. Но давайте будем честны – не Льюис это начал. Пересмотреть стартовые круги Имолы и Барселоны – там Макс жестко выпихивал семикратного чемпиона с траектории и обходился вообще без наказаний. Ферстаппен вывел эту борьбу на новый уровень агрессии. Вчера это сыграло против него. Так тоже бывает.

А против Хэмилтона сейчас сильно играет усталость от семи титулов Mercedes подряд. Репутация у чемпиона, прямо скажем, не слишком хорошая. Даже в родной Британии его любят далеко не все. Но победителем гонки может быть и неприятный человек. Например тот, кто празднует победу, пока его соперник лежит в больнице. Но титулы выдают вовсе не в награду за приятное поведение. Такого как раз не бывает.