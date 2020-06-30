Расцветку Mercedes поменяли по звонку от Хэмилтона
Руководитель чемпионской команды тем временем рассказал, что изменением дизайна болидов дело не ограничится
Инициатором неожиданной смены расцветки командой Mercedes стал лидер коллектива Льюис Хэмилтон. Об этом сообщает австрийская газета Standard со ссылкой на Тото Вольфа. Руководитель немецкого коллектива в понедельник присутствовал на состоявшемся в Вене мероприятии для прессы – и поделился подробностями о принятом командой весьма неожиданном решении.
По словам Вольфа, идея сменить классический серебристый цвет на черный родилась во время телефонной беседы с Льюисом Хэмилтоном. Шестикратный чемпион мира хотел, чтобы команда не ограничивалась привычной активностью вроде постов в соцсетях – и сделала более заметный широкой публике жест.
«Льюис использует нынешний резонанс, чтобы добиться реальных изменений, – рассказал Вольф. – Мы с ним долго обсуждали эту тему. Он спрашивал меня, как часто мне приходилось задумываться о цвете своей кожи, как часто я чувствовал себя ущемленным. И я вынужден был признаться, что никогда не оказывался в таких ситуациях».
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При этом смена дизайна станет лишь одним из шагов команды в направлении большего этнического разнообразия. Руководитель Mercedes рассказал, что в настоящий момент в коллективе только 3 % сотрудников представляют этнические меньшинства – и изменить эту ситуацию планируется с помощью специальной программы. В рамках которой, к примеру, будет существенно пересмотрен процесс поиска и отбора кандидатов на имеющиеся вакансии.
При этом Вольф отдельно оговорил, что не ставит себе цель довести упомянутый процент этнических меньшинств до какого-то конкретного показателя. «У нас нет и не будет квот, у нас есть цели», – сформулировал свой подход глава Mercedes.
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|Кирилл Качнов