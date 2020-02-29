Шел последний день предсезонных тестов Формулы 1. Пятница, 28 февраля 2020 года. В 15:30 по испанскому времени (17:30 по Москве) к работающим в Барселоне журналистам вышел глава команды Ferrari Маттиа Бинотто.

В ответ на вопросы репортеров итальянец повторил то же, что говорил в предыдущие дни: что другие машины опережают Ferrari и что Ferrari не рассчитывает на победу на ближайшем этапе в Мельбурне. Эти слова не были блефом или конспирацией – Бинотто говорил правду.

Через два с небольшим часа, в 17:49 по испанскому времени, нам на электронную почту пришло письмо из FIA. Тема письма была предельно безобидной: «FIA завершает анализ силовой установки Формулы 1 на машине Ferrari». Как выяснилось, за кажущейся бессмысленностью этого названия скрывается главный скандал Формулы 1 этой зимы – а возможно, и всего года. По ссылке вы можете прочитать полный перевод короткого текста письма FIA:

Если вкратце: FIA заключила с Ferrari тайное соглашение. Никаких подробностей федерация не предоставила: в письме нет ответа на вопрос, к какому решению пришла FIA относительно легальности мотора и топливной системы Скудерии в 2019 году. В обычной жизни такое называют досудебным соглашением.

Почему письмо FIA – это фактически констатация вины

Выбранные федерацией формулировки говорят об одном: двигатель Ferrari не соответствовал техническому регламенту 2019 года. Ровно так, как подозревали соперники Скудерия. Иначе зачем Ferrari идти на такое соглашение, которое очевидно выставляет команду в негативном свете перед болельщиками и конкурентами? Пусть даже и без прямого обвинительного приговора.

Очевидный вывод: Ferrari никогда бы не пошла на такое соглашение, если бы не знала о своей вине. И тут возникает закономерный вопрос – почему Ferrari избежала наказания? И что скрывается за словами о конфиденциальном соглашении команды с FIA?

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто и гонщик Себастьян Феттель на пресс-конференции во время предсезонных тестов Формулы 1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Неслучайно FIA обнародовала новость о соглашении с Ferrari за 10 минут до конца предсезонных тестов. В это время все «формульные» журналисты были заняты написанием новостей об итогах дня и начинали готовить аналитические материалы о том, как прошли тесты-2020. А большая часть боссов команд Ф1 уже покинула трассу.

Иными словами, у журналистов, которые освещают Формулу 1, банально не оставалось времени, чтобы написать не только о тестах, но и соглашении FIA с Ferrari. А если бы репортеры захотели взять комментарии у кого-то еще, то не смогли бы никого найти: участники разъехались по отелям. В следующий раз представители Формулы 1 соберутся вместе только на первом Гран При сезона в Австралии. Через две недели.

Очевидно, ответственные за публикацию пресс-релиза надеялись, что ни один представитель СМИ не сможет ни с кем поговорить, пока Формула 1 не приедет в Мельбурн. Там основным событием станет начало сезона-2020 – и тема соглашения FIA с Ferrari вновь отойдет на второй план. А в промежутке между тестами и Гран При все писали бы о коронавирусе и возможных отменах гонок.

Поздно вечером в пятницу я связался с руководителями нескольких команд Формулы 1 по мобильному телефону. Вопреки ожиданиям трое мне перезвонили – и даже готовы были поговорить на тему соглашения FIA с Ferrari. Вот только ни один из боссов команд-соперниц не согласился что-то сказать под запись.

Двигатели Ferrari в 2019 году: как развивались события

С тех пор, как в 2014 году в Формуле 1 появились гибридные силовые установки на основе турбомоторов, Ferrari никак не могла догнать Mercedes по мощности мотора. Тем удивительнее, что в 2019 году Scuderia в одночасье стала лидером по количеству лошадиных сил. Команды-соперницы начали что-то подозревать и завалили FIA вопросами.

Сперва федерация не спешила отвечать, а затем выпустила целую серию технических директив на тему расхода топлива и способов попадания топлива из бака в камеру сгорания. Поначалу эти директивы не влияли на расстановку сил.

Только в ноябре, на третьем с конца этапе сезона-2019 в США, FIA целиком устранила серую зону. Глава Red Bull Racing Кристиан Хорнер тогда сказал, что в результате моторы Ferrari потеряли 50 лошадиных сил. И действительно: темп Ferrari упал именно в Остине.

Руководитель Scuderia Маттиа Бинотто отреагировал на это словами об изменении тактики. По его словам, прежде команда ездила со сравнительно небольшой аэродинамической загрузкой, а на этапе в США решила опробовать настройки с большим углом атаки антикрыльев и большей прижимной силой. А значит, меньшая максимальная скорость на прямых никак не связана с директивой FIA. Так следовало из слов Бинотто.

Именно тогда Макс Ферстаппен произнес знаменитую фразу: «Вот что происходит, когда перестаешь жульничать. Теперь за этим внимательно следят». Эти слова вызвали бурю негодования в Ferrari: Макса заставили извиниться, а глава компании Луи Камильери заявил, что больше не рассматривает Ферстаппена как кандидата на место в команде.

«Пилот, который обвиняет Ferrari в жульничестве, не может думать о выступлении за нас. Максу 22 года, с чего бы нам прислушиваться к нему, когда мы – Ferrari? Иногда умнее помолчать», – сказал Камильери минувшей зимой.

И вот теперь выясняется: похоже, Ферстаппен был прав.

В разговоре с Motorsport-Total в конце 2019 года Хельмут Марко недвусмысленно дал понять: «Я полагаю, в следующем году мы не увидим таких выходок от Ferrari. Если мы начнем подозревать, что в 2020 году снова будут нарушения, мы обязательно подадим протест».

Консультант Red Bull Motorsport Хельмут Марко Фото: XPB Images

На деле терпение Red Bull и Mercedes, конкурентов Scuderia, закончилось еще в Абу-Даби – на заключительном этапе прошлого сезона. Утром в воскресенье они провели секретную встречу. И вот совпадение: именно перед гонкой в Абу-Даби судьи обнаружили расхождение между заявленным и фактическим количеством топлива на борту Ferrari Шарля Леклера. Расхождение в 4,88 килограмма. За которое Ferrari отделалась штрафом в 50 000 евро.

Зимой FIA прекратила бездействовать. Что случилось?

После завершения сезона-2019 в этом деле произошло два важных сдвига. Первый: работники Ferrari предоставили следствию важные подсказки. Эти подсказки помогли представителям FIA далеко продвинуться в понимании того, как именно устроена топливная система и силовая установка Ferrari. По нашим данным, источниками могли быть люди, недовольные стилем руководства Маттии Бинотто – либо сотрудники Скудерии, которые не хотели участвовать в мошеннической схеме.

Второй сдвиг – это все больший объем информации, который просачивался из FIA к командам-конкурентам Ferrari. Официально Международная автофедерация никак не информировала участников чемпионата о ходе расследования. На деле некоторые команды узнали, как продвигается следствие, в декабре; к другим информация попала в январе 2020-го.

Хорошо осведомленные источники, которые попросили сохранить анонимность, сообщили Motorsport.com, что FIA никогда не планировала предъявлять обвинение Ferrari. Как минимум потому, что Скудерия наверняка бы оспорила это обвинение – а в случае апелляции федерации было бы очень сложно доказать факты нарушений.

Глава Формулы 1 Чейз Кэри и президент FIA Жан Тодт. FIA на регулярной основе получает определенный процент от доходов Формулы 1, а потому финансово заинтересована в процветании и популярности чемпионата Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

А еще потому, что влиятельные люди из FIA стремились всеми силами не допустить нанесения ущерба имиджу Ferrari. Сейчас участники Формулы 1 ведут переговоры с Liberty Media о новом Договоре согласия. Нынешний документ истекает в конце 2020-го – а значит, у команд есть возможность без каких бы то ни было санкций уйти из Формулы 1 по завершении сезона.

Ferrari раньше уже угрожала покинуть Формулу 1. Для организаторов чемпионата из Liberty Media это стало бы катастрофой. Не допустить такого сценария – важная и понятная задача.

И тут Бинотто присмирел. Больше никаких угроз

Отмотаем всю историю еще немного назад: помните, как в течение сезона-2019 боссы Ferrari резко высказывались о правилах-2021 и грозили наложить вето на новый регламент, если он не устроит Scuderia? Осенью все стихло.

Маттиа Бинотто внезапно перестал критиковать будущие нововведения и даже отказался от права вето. Это заявление прозвучало на Гран При США в Остине. Том самом, где в действие вступила уточняющая директива FIA.

Не в этом ли состоит соглашение FIA и Ferrari? Отказ от обвинений в нарушении правил в обмен на полное согласие с регламентом-2021 и отзыв вето?

Возможно, как раз в Остине Бинотто узнал, что не сможет использовать трюк с топливной системой 2019 года в сезоне-2020. Форма Ferrari на предсезонных тестах подтверждает эту гипотезу: в качестве основной проблемы новой SF1000 пилот команды Себастьян Феттель выделяет недостаток скорости на прямых. Тот самый аспект, в котором Ferrari была лучшей почти весь прошлый сезон.

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Совсем скоро, на мартовском этапе Формулы 1 в Мельбурне, болельщики увидят, чего в действительности стоит новая Ferrari. И если проявившийся на тестах тренд сохранится, если Скудерии будет не хватать максимальной скорости, мир проснется и заподозрит, что в 2019 году все могло быть не совсем чисто.

Что ж, противники Ferrari могут праздновать частичную победу: по крайней мере, им удалось заставить президента FIA (и по еще одному совпадению – бывшего руководителя Ferrari) Жана Тодта начать что-то делать. Даже если официальная формулировка федерации звучит невинно, все в Формуле 1 понимают, что это означает.

В то же время, FIA, похоже, искренне считает, что в достаточной мере наказала Ferrari за не выявленное вовремя нарушение 2019 года. Хороший повод вспомнить, как болельщики расшифровывают аббревиатуру FIA на форумах и в комментариях к статьям: для многих F в этом слове означает не Federation («Федерация»), а Ferrari.

Что потеряла, а что получила Ferrari

И все же, говорить, что Ferrari вышла сухой из воды, было бы неправильно. Даже если болид SF1000 стал прогрессом в области шасси, в плане двигателя команда откатилась на год назад. С нынешней конфигурацией мотора Скудерией будет неспособна выиграть чемпионат в 2020 году.

К тому же, не стоит недооценивать пункт о том, что Ferrari начнет помогать FIA в исследованиях выбросов углекислого газа и разработке новых экологически чистых видов топлива. Такие исследования стоят денег. И теперь эти миллионы потратит Ferrari, а не FIA. Скудерия вряд ли по своей воле отказалась бы от денег, которые можно потратить на развитие автомобиля Ф1.

Наконец, самая ироничная часть соглашения: FIA хочет, чтобы Ferrari помогала федерации формулировать правила в Формуле 1. Регулятору нужна такая помощь, так как FIA больше не хочет оставлять серые зоны в регламенте. Как известно, мошенники лучше всех знают, как можно обойти закон. Так что логика в том, чтобы привлечь нарушителей к составлению правил, определенно, есть.

Когда я читал пресс-релиз FIA о соглашении, моей первой мыслью была: если федерация знает, что Ferrari нарушала правила, но не стала ее наказывать – должно быть, другие команды в курсе этого решения и поддерживают его? Как оказалось, все совсем не так. «У нас не было никаких договоренностей по этому поводу», – сказал мне руководитель одной из команд-соперниц Ferrari.

Пресс-релиз FIA может стать не концом этой истории, а новым началом. Так как теперь конкуренты Ferrari могут обратиться в суд с обвинениями в мошенничестве. Ведь если FIA действительно скрыла нарушения правил со стороны Ferrari, то выходит, что соперники потеряли в деньгах. В общей сложности остальные команды недополучили $40 млн – эти деньги могли бы быть распределены между гоночными коллективами, если бы вина Ferrari была установлена и команду дисквалифицировали бы на весь сезон-2019.

В таком случае второе место в Кубке конструкторов досталось бы Red Bull, а в тройку лидеров вошла бы McLaren. Все это сулило командам прибавку в призовых. Так что у соперников Ferrari достаточно причин, чтобы не спускать эту историю на тормозах.