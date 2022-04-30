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С 2026 года, когда Формула 1 перейдет на силовые установки новой спецификации, в чемпионат придут два новых поставщика – официального заявления об этом до сих пор нет, но нет и сомнений в том, что концерн VW Group начнет программу сразу двух брендов, Porsche и Audi.

О том, что первый из них будет сотрудничать с Red Bull, всерьез говорили еще зимой. С Audi история пока получается чуть более сложной, так как ожидаемый альянс с McLaren в итоге не состоялся.

Герхард Бергер, хорошо знакомый с ситуацией благодаря работе с обеими марками в DTM, рассказал о том, как обстоит положение на настоящий момент.

«Я полагаю, что в Ф1 придут оба бренда, – рассказал 62-летний австриец в интервью Speedweek. – Насколько мне известно, Porsche и Red Bull Racing уже обо всем договорились.

Что до Audi, то они выбирают между тремя командами. Мне видится очень интересным вариант с Sauber. Сейчас эта команда отлично справляется с работой под именем Alfa Romeo. А их босс Фредерик Вассер – тертый калач».

Прошлой осенью с владельцами Sauber пытался договориться Майкл Андретти, но сделка сорвалась в последний момент. Сейчас команда идет пятой в Кубке конструкторов.

О еще одной возможности для Audi недавно рассказал другой экс-пилот Ф1 Ральф Шумахер: по его словам, представители компании обсуждают альянс с Aston Martin.

По мнению Бергера, эта история имеет шансы на продолжение, только если команда Лоуренса Стролла сможет добиться прогресса в ближайшие месяцы.

«В первых гонках Aston Martin смотрелась очень скверно – объяснил босс DTM. – В переменчивых условиях [в Имоле] они выглядели уже получше.

Но надо подождать еще, чтобы оценить их форму. Ведь в Имоле сошел Сайнс, откатился назад Риккардо. В обычных условиях они были бы впереди Aston Martin».

Какая команда может стать третьим потенциальным партнером для Audi, Герхард не рассказал. Можно предположить, что речь об AlphaTauri, которая в любом случае должна перейти с 2026 года на какие-то новые моторы.