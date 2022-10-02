Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура Следующая / Дождь задержал старт Гран При Сингапура
Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Расселу установили новый мотор – он будет стартовать с пит-лейна

После слабой квалификации команда Mercedes решила обновить своему гонщику компоненты силовой установки

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Расселу установили новый мотор – он будет стартовать с пит-лейна
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Проблемы в тормозной системе по ходу квалификации Гран При Сингапура привели к тому, что Джордж Расселл показал только 11-й результат, впервые с весны не сумев дойти до финала субботней сессии. 

Читайте также:

За несколько часов до старта стало известно, что команда Mercedes заменила гонщику компоненты силовой установки. Так как это было сделано в режиме закрытого парка, в соответствии с требованиями статьи 40.9 b) Спортивного регламента Ф1 Джорджу придется стартовать с пит-лейна. 

Замена затронула двигатель в сборе с гибридной системой – все шесть элементов с превышением нормы на сезон по каждому, – а также выхлоп (в рамках разрешенной квоты).  

Пока эта перестановка является единственной в пелотоне – никто не захотел получать штраф на трассе, где обгоны очень затруднены. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура
Предыдущая новость

Технический брифинг: обновления днища Red Bull RB18 для Сингапура
Следующая новость

Дождь задержал старт Гран При Сингапура

Дождь задержал старт Гран При Сингапура
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

FIA сохранила Пересу победу в Сингапуре

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа Гран При Сингапура
Формула 1

Ferrari предположила, что Пересу присудят два 5-секундных штрафа

Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari Гран При Сингапура
Формула 1

Перес победил в Сингапуре, опередив пару Ferrari

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре Гран При Сингапура
Формула 1

«Козление» вернулось и помешало Mercedes в Сингапуре

Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла
Формула 1

Титул вице-чемпиона или победителя гонки? Вот выбор Расселла

Расселл: Скорости нет, зато есть подиумы Гран При Италии
Формула 1

Расселл: Скорости нет, зато есть подиумы

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes не заявила на Гран При пирсинг в носу Хэма. Ее оштрафовали Гран При Сингапура
Формула 1

Mercedes не заявила на Гран При пирсинг в носу Хэма. Ее оштрафовали

«Меня словно толкали сзади». Поведение машины озадачило Расселла Гран При Сингапура
Формула 1

«Меня словно толкали сзади». Поведение машины озадачило Расселла

Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях Гран При Сингапура
Формула 1

Гран При Сингапура: дуэли в квалификациях

Самое важное:

Бинотто назвал гонку в Сингапуре свидетельством прогресса Ferrari
Формула 1 Формула 1

Бинотто назвал гонку в Сингапуре свидетельством прогресса Ferrari

По мнению главы Скудерии, прошедший уик-энд подтвердил, что команда сделала выводы из прежних ошибок

Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки
Формула 1 Формула 1

Леклера поразил рывок Переса на последних кругах гонки

Пилоту Red Bull удалось за 12 кругов уехать от своего преследователя из Ferrari на восемь секунд

Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз
Формула 1 Формула 1

Гасли: Мы просто спустили гонку в унитаз

Француз объяснил, что тактическая ошибка AlphaTauri в Сингапуре лишила его возможности финишировать пятым

Хэмилтон простил себе ошибку, после которой улетел в стену
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон простил себе ошибку, после которой улетел в стену

По словам гонщика, он не станет корить себя за то, как провел Гран При Сингапура

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.