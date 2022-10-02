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Проблемы в тормозной системе по ходу квалификации Гран При Сингапура привели к тому, что Джордж Расселл показал только 11-й результат, впервые с весны не сумев дойти до финала субботней сессии.

За несколько часов до старта стало известно, что команда Mercedes заменила гонщику компоненты силовой установки. Так как это было сделано в режиме закрытого парка, в соответствии с требованиями статьи 40.9 b) Спортивного регламента Ф1 Джорджу придется стартовать с пит-лейна.

Замена затронула двигатель в сборе с гибридной системой – все шесть элементов с превышением нормы на сезон по каждому, – а также выхлоп (в рамках разрешенной квоты).

Пока эта перестановка является единственной в пелотоне – никто не захотел получать штраф на трассе, где обгоны очень затруднены.

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