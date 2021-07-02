Расселлу заменят мотор во второй раз за четыре гонки

По ходу Гран При Австрии на автомобиль команды Williams, которым управляет Джордж Расселл, будут установлены новые двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и мотор-генератор MGU-H. Об этом информируют судьи этапа в опубликованных сегодня документах.

Все замены являются плановыми и не повлекут за собой каких-либо наказаний. Однако все три агрегата стали уже третьими за сезон (замена любого из них на четвертый приведет к штрафу). Вторая силовая установка на машине Расселла, таким образом, отработала всего 3 гонки – вторые моторы и заводская команда Mercedes, и команды-клиенты получили по ходу Гран При Азербайджана.

В распоряжении команды Williams при этом остается силовая установка, с которой британский пилот провел первые 5 этапов (привычной практикой является использование «старых» моторов в пятничных тренировках). Однако в этом сезоне Формуле 1 предстоит провести еще 15 гонок.

Напомним, что неделю назад на Гран При Штирии британский пилот выбыл из гонки из-за проблем с силовой установкой: продолжить борьбу помешала утечка сжатого воздуха из пневматической системы.

Также судьи сообщают, что на 6-ти из 8-ми машин с силовыми установками Mercedes (кроме болидов Валттери Боттаса и Николя Латифи) будут заменены тяговая батарея гибридной системы и блок управляющей электроники. Для всех пилотов агрегаты станут вторыми за сезон (установка третьих приведет к штрафу).