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Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Расселлу заменят мотор во второй раз за четыре гонки

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, Главный редактор

Последняя плановая замена силовой установки на машине британца произойдет по ходу 9-й из 23-х гонок сезона

Расселлу заменят мотор во второй раз за четыре гонки

По ходу Гран При Австрии на автомобиль команды Williams, которым управляет Джордж Расселл, будут установлены новые двигатель внутреннего сгорания, турбонагнетатель и мотор-генератор MGU-H. Об этом информируют судьи этапа в опубликованных сегодня документах.

Все замены являются плановыми и не повлекут за собой каких-либо наказаний. Однако все три агрегата стали уже третьими за сезон (замена любого из них на четвертый приведет к штрафу). Вторая силовая установка на машине Расселла, таким образом, отработала всего 3 гонки – вторые моторы и заводская команда Mercedes, и команды-клиенты получили по ходу Гран При Азербайджана.

В распоряжении команды Williams при этом остается силовая установка, с которой британский пилот провел первые 5 этапов (привычной практикой является использование «старых» моторов в пятничных тренировках). Однако в этом сезоне Формуле 1 предстоит провести еще 15 гонок.

Напомним, что неделю назад на Гран При Штирии британский пилот выбыл из гонки из-за проблем с силовой установкой: продолжить борьбу помешала утечка сжатого воздуха из пневматической системы.

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Также судьи сообщают, что на 6-ти из 8-ми машин с силовыми установками Mercedes (кроме болидов Валттери Боттаса и Николя Латифи) будут заменены тяговая батарея гибридной системы и блок управляющей электроники. Для всех пилотов агрегаты станут вторыми за сезон (установка третьих приведет к штрафу).

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