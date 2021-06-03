Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают Следующая / Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1 Новости

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Автор:
, редактор

Пилот Williams хочет сделать следующий карьерный шаг. Но в какую сторону?

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Джорджа Расселла уже не первый год называют одним из лучших молодых пилотов Формулы 1. Британец уже однажды попробовал свои силы в Mercedes, но продолжает выступать за Williams.

В Гроуве у Расселла конкурентов нет: ни Роберт Кубица, ни Николя Латифи ничего противопоставить ему не смогли. Однако, на третий сезон в Ф1 гонщик наверняка хочет роста. Тем более, что в конце 2021-го у него истекает контракт с Williams. 

Сам Джордж уже начал говорить о грядущей сделке, и ждать конца года в напряжении он не намерен: «Думаю, мы все хотим прийти к какому-то решению. Причем еще до летнего перерыва. Это в общих интересах. 

Но если говорить честно, я не хочу никого подгонять – ни Mercedes, ни Williams».

Сказано вполне ясно. Мол, ребята, я вас не тороплю, но к августу хотелось бы иметь контракт. А то... И тут возникает вопрос: а то что? Может ли Расселл сам выбрать свою судьбу, или ему остается только ждать, куда его определит Тото Вольф – в Гроув или в Брэкли?

Бывший механик McLaren Марк Пристли полагает, что у Расселла есть и третий вариант. 

«Может ли Джордж сказать: "Спасибо, но я теперь буду сам по себе"? В этот момент вариантом для него может стать Renault. Это хороший вариант, и на решетке он будет повыше [чем Williams]», – цитирует Пристли Daily Express.

А вот руководитель Williams Йост Капито не верит, что Расселл может выйти из программы Mercedes: «Джордж много лет был пилотом Mercedes и я не думаю, что они его отпустят».

Кто правее – Пристли или Капито? Скорее всего, это зависит от наличия у Расселла альтернатив. Вариант с Renault-Alpine кажется надуманным. Разве что Тото Вольф решит уволить Валттери Боттаса и возьмет на его место Эстебана Окона. Но тогда почему Окона, а не Расселла? 

К тому же, сам Джордж явно метит в Mercedes. Причем четко на место Боттаса, а не Хэмилтона:

«Было бы очень здорово для спорта и для Mercedes, если бы Льюис продолжал выступления. И понятно, что любой молодой пилот хочет соперничать с самыми лучшими. А Льюис – самый лучший».

Такие слова Расселла, кроме искренности, пахнут еще и хорошим расчетом – все знают о влиянии Хэмилтона на кадровую политику Mercedes. И дружба с семикратным чемпионом могла бы стать козырем Джорджа. Тем более, что за пределами Mercedes реальных мест для британца не видно.

Да, вакансия будет в Red Bull. Но захочет ли Хельмут Марко расписаться в несостоятельности свой программы подготовки пилотов и украсть юниора Mercedes? Вряд ли. 

В Ferrari все занято. В McLaren тоже. Разве что Дэн Риккардо психанет из-за нестыковок с болидом, но это маловероятно. В Aston Martin все на контрактах. Alfa Romeo, AlphaTauri и Haas тоже по разным причинам не подходят. Alpine уже обсудили. 

Получается, что деться Расселлу некуда: либо Williams, либо Mercedes. Вот уж действительно – пан или пропал. Хотя ходят слухи, что контракт с Mercedes уже подписан, и даже Боттас в курсе. Правда, Валттери не первый год увольняют из Mercedes. А воз, ой, то есть Боттас, и ныне там.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Предыдущая новость

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Следующая новость

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams , Mercedes
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

2
Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

3
Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

2дн
4
Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

5
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Самое важное:
Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

25мин
Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

28мин
Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера Гран При Монако
Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания» Гран При Азербайджана
Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают Гран При Азербайджана
Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Джордж Расселл Больше от
Джордж Расселл
Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана Гран При Азербайджана
Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Расселл нацелился заключить многолетний контракт – не уточнив, с кем
Формула 1

Расселл нацелился заключить многолетний контракт – не уточнив, с кем

Вольф сравнил Боттаса с женой. И обещал не флиртовать с другими
Формула 1

Вольф сравнил Боттаса с женой. И обещал не флиртовать с другими

Williams Больше от
Williams
Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву
Формула 1

Расселл попросил новый контракт к летнему перерыву

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое читаемое Сегодня

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли
Формула 1 Формула 1

У Red Bull был идеальный партнер для Ферстаппена. Но его потеряли

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1
Формула 1 Формула 1

«Меня просто бросили в яму». Хэмилтон вспомнил начало карьеры в Ф1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана
Формула 1 Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1
Формула 1 Формула 1

Алонсо: Думал, что теряю время в Ф1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: В Mercedes друг в друга пальцами не тыкают

Самое важное:

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1 Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»
Формула 1 Формула 1

Сайнс призвал Ferrari «сбросить ожидания»

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.