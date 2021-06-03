Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Джорджа Расселла уже не первый год называют одним из лучших молодых пилотов Формулы 1. Британец уже однажды попробовал свои силы в Mercedes, но продолжает выступать за Williams.

В Гроуве у Расселла конкурентов нет: ни Роберт Кубица, ни Николя Латифи ничего противопоставить ему не смогли. Однако, на третий сезон в Ф1 гонщик наверняка хочет роста. Тем более, что в конце 2021-го у него истекает контракт с Williams.

Сам Джордж уже начал говорить о грядущей сделке, и ждать конца года в напряжении он не намерен: «Думаю, мы все хотим прийти к какому-то решению. Причем еще до летнего перерыва. Это в общих интересах.

Но если говорить честно, я не хочу никого подгонять – ни Mercedes, ни Williams».

Сказано вполне ясно. Мол, ребята, я вас не тороплю, но к августу хотелось бы иметь контракт. А то... И тут возникает вопрос: а то что? Может ли Расселл сам выбрать свою судьбу, или ему остается только ждать, куда его определит Тото Вольф – в Гроув или в Брэкли?

Бывший механик McLaren Марк Пристли полагает, что у Расселла есть и третий вариант.

«Может ли Джордж сказать: "Спасибо, но я теперь буду сам по себе"? В этот момент вариантом для него может стать Renault. Это хороший вариант, и на решетке он будет повыше [чем Williams]», – цитирует Пристли Daily Express.

А вот руководитель Williams Йост Капито не верит, что Расселл может выйти из программы Mercedes: «Джордж много лет был пилотом Mercedes и я не думаю, что они его отпустят».

Кто правее – Пристли или Капито? Скорее всего, это зависит от наличия у Расселла альтернатив. Вариант с Renault-Alpine кажется надуманным. Разве что Тото Вольф решит уволить Валттери Боттаса и возьмет на его место Эстебана Окона. Но тогда почему Окона, а не Расселла?

К тому же, сам Джордж явно метит в Mercedes. Причем четко на место Боттаса, а не Хэмилтона:

«Было бы очень здорово для спорта и для Mercedes, если бы Льюис продолжал выступления. И понятно, что любой молодой пилот хочет соперничать с самыми лучшими. А Льюис – самый лучший».

Такие слова Расселла, кроме искренности, пахнут еще и хорошим расчетом – все знают о влиянии Хэмилтона на кадровую политику Mercedes. И дружба с семикратным чемпионом могла бы стать козырем Джорджа. Тем более, что за пределами Mercedes реальных мест для британца не видно.

Да, вакансия будет в Red Bull. Но захочет ли Хельмут Марко расписаться в несостоятельности свой программы подготовки пилотов и украсть юниора Mercedes? Вряд ли.

В Ferrari все занято. В McLaren тоже. Разве что Дэн Риккардо психанет из-за нестыковок с болидом, но это маловероятно. В Aston Martin все на контрактах. Alfa Romeo, AlphaTauri и Haas тоже по разным причинам не подходят. Alpine уже обсудили.

Получается, что деться Расселлу некуда: либо Williams, либо Mercedes. Вот уж действительно – пан или пропал. Хотя ходят слухи, что контракт с Mercedes уже подписан, и даже Боттас в курсе. Правда, Валттери не первый год увольняют из Mercedes. А воз, ой, то есть Боттас, и ныне там.