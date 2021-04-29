Расселлу не запретили атаковать Mercedes

Джордж Расселл завершил выступление на Гран При Эмилии-Романьи столкновением с Валттери Боттаса. Пилот Williams атаковал Mercedes в борьбе за девятое место, но попал на мокрую часть трассы и влетел в соперника.

Сразу после инцидента Расселл обвинил Боттаса в движении вправо, которое и выпихнуло его на мокрый асфальт. Однако затем британец изменил свое мнение.

Пикантности эпизоду добавило то, что Расселл до сих входит в пилотскую программу Mercedes, и после инцидента подвергся критике Тото Вольфа. В преддверии Гран При Португалии Рассел признал свою ошибку и отметил, что сталкиваться с Mercedes ему не стоило особенно.

«Понятно, что без поддержки Mercedes меня бы здесь не было, – сказал Расселл. – Они с первого дня меня поддерживают и, как следствие, Льюис и Валттери для меня как партнеры по команде. Понятно, что мы не должны сталкиваться на трассе, независимо от обстоятельств. Неважно, моя это вина, его или просто гоночный инцидент.

Я был на эмоциях, и понимаю, что не должен был допускать столкновения. Но я не шел на обгон, планируя аварию. Это была дерзкая попытка, и раз мы столкнулись, то, вероятно, я ошибся».

При этом Расселл заверил, что правила не атаковать Mercedes для него не ввели: «Во-первых, если мы снова будем бороться с Mercedes, значит мы отлично поработали. Надеюсь, это произойдет. Но никаких правил у нас нет, надо просто иметь побольше здравого смысла.

Пилоты никогда не планируют столкновений, и уж точно не с напарником. И я уже сказал, что попал сюда благодаря Mercedes. Они для меня такая же семья, как и Williams. Льюис и Валттери мне такие же партнеры, как Николя. А первое правило гонщика – не врезаться в напарника».