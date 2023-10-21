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Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Судьи признали британца виновным в создании помехи Шарлю Леклеру в первом сегменте субботней квалификации – и применили стандартное наказание

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Изучив обстоятельства событий в 19-м повороте квалификации спринта, судейская коллегия признала действия Джорджа Расселла в отношении Шарля Леклера блокировкой. 

В решении FIA главным виновником нарушения названа команда Mercedes: «Гонщика машины №63 (Расселла), который готовился к быстрой попытке, заранее предупредили о приближении быстрого соперника, но перед входом в 19-й поворот ему не сообщили, что тот уже непосредственно позади. 

Гонщик машины №63 не освободил гоночную траекторию, потому создал помеху». 

За такое нарушение в Ф1 существует стандартный штраф – перестановка по решетке на три позиции. Таким образом, Расселл стартует в спринте 11-м, а на одну строчку в протоколе поднялись Алекс Элбон, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо. 

Еще один похожий эпизод из первого сегмента с участием Юки Цуноды и Льюиса Хэмилтона судьи FIA оставили без последствий.

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