Расселла переставили на три позиции по решетке спринта за блокировку Леклера

Изучив обстоятельства событий в 19-м повороте квалификации спринта, судейская коллегия признала действия Джорджа Расселла в отношении Шарля Леклера блокировкой.

В решении FIA главным виновником нарушения названа команда Mercedes: «Гонщика машины №63 (Расселла), который готовился к быстрой попытке, заранее предупредили о приближении быстрого соперника, но перед входом в 19-й поворот ему не сообщили, что тот уже непосредственно позади.

Гонщик машины №63 не освободил гоночную траекторию, потому создал помеху».

За такое нарушение в Ф1 существует стандартный штраф – перестановка по решетке на три позиции. Таким образом, Расселл стартует в спринте 11-м, а на одну строчку в протоколе поднялись Алекс Элбон, Пьер Гасли и Даниэль Риккардо.

Еще один похожий эпизод из первого сегмента с участием Юки Цуноды и Льюиса Хэмилтона судьи FIA оставили без последствий.