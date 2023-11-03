Расселла, Окона и Гасли переставили на две позиции за блокировку
Троих пилотов наказали за то, что они создали помехи соперникам по ходу квалификации Гран При Бразилии
Джордж Расселл не исполнил новые указания дирекции гонки, когда в первом сегменте пятничной сессии в Сан-Паулу медленно выезжал с пит-лейна на трассу, но при этом не занял на соединительной дорожке крайнее левое положение.
Из-за этого Пьеру Гасли пришлось резко тормозить, чтобы избежать столкновения – француз был явно не в восторге, рассказывая команде о случившемся по радио.
Обычно за блокировку гонщиков Ф1 переставляют на три позиции, но в этот раз британскому пилоту смягчили штраф – он потеряет только два места.
Судейский документ гласит: «Чтобы избежать ситуаций, подобных случившейся в Мексике, в указаниях руководителя гонки на этот раз специально оговаривалось, что разрешено двигаться медленно при выезде с пит-лейна, однако при этом гонщик должен оставаться как можно левее, чтобы позволить другим проехать с правой стороны.
Расселл ехал медленно, чтобы создать запас для быстрого круга, но сместился достаточно далеко влево. В результате следующие за ним гонщики не смогли совершить обгон, как это было предусмотрено инструкциями руководителя гонки».
Вместо шестой Джордж займет теперь в воскресенье восьмую позицию на решетке.
Но самое интересное даже не в этом: Гасли и двигавшийся следом его партнер по Alpine Эстебан Окон тоже замедлились, не имея возможности объехать Расселла – и в свою очередь сдержали Серхио Переса. Так как оба француза при этом не приняли влево, как требует инструкция, их тоже обвинили в нарушении!
Оба также потеряли по два места, оказавшись 14-м и 15-м.
Ландо Норрис с Карлос Сайнсом в результате перестановок отыграли по одной стартовой позиции, а Кевин Магнуссен и Алекс Элбон – по две.
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