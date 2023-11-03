Расселла, Окона и Гасли переставили на две позиции за блокировку

Джордж Расселл не исполнил новые указания дирекции гонки, когда в первом сегменте пятничной сессии в Сан-Паулу медленно выезжал с пит-лейна на трассу, но при этом не занял на соединительной дорожке крайнее левое положение.

Из-за этого Пьеру Гасли пришлось резко тормозить, чтобы избежать столкновения – француз был явно не в восторге, рассказывая команде о случившемся по радио.

Обычно за блокировку гонщиков Ф1 переставляют на три позиции, но в этот раз британскому пилоту смягчили штраф – он потеряет только два места.

Судейский документ гласит: «Чтобы избежать ситуаций, подобных случившейся в Мексике, в указаниях руководителя гонки на этот раз специально оговаривалось, что разрешено двигаться медленно при выезде с пит-лейна, однако при этом гонщик должен оставаться как можно левее, чтобы позволить другим проехать с правой стороны.

Расселл ехал медленно, чтобы создать запас для быстрого круга, но сместился достаточно далеко влево. В результате следующие за ним гонщики не смогли совершить обгон, как это было предусмотрено инструкциями руководителя гонки».

Вместо шестой Джордж займет теперь в воскресенье восьмую позицию на решетке.

Но самое интересное даже не в этом: Гасли и двигавшийся следом его партнер по Alpine Эстебан Окон тоже замедлились, не имея возможности объехать Расселла – и в свою очередь сдержали Серхио Переса. Так как оба француза при этом не приняли влево, как требует инструкция, их тоже обвинили в нарушении!

Оба также потеряли по два места, оказавшись 14-м и 15-м.

Ландо Норрис с Карлос Сайнсом в результате перестановок отыграли по одной стартовой позиции, а Кевин Магнуссен и Алекс Элбон – по две.