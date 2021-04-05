Расселла не впечатлила Alfa Romeo

На Гран При Бахрейна Alfa Romeo произвела на многих впечатление достигнутым за зиму прогрессом. Оба пилота команды уверенно прошли во второй сегмент квалификации, а в гонке до последнего боролись за очки, финишировав на 11-м и 12-м местах.

Однако Джордж Расселл, который в прошлом году конкурировал с Alfa Romeo, а в этот раз остался позади, сомневается, что итальянцы будут одинаково сильны на всех трассах.

«Мы знаем, что с нашей машиной сложно управляться в таких условиях, – сказал Расселл. – Думаю, Alfa Romeo просто имела намного меньше проблем, чем остальные, как и Red Bull. Alfa сделала большой шаг вперед на этой конкретной трассе. Сейчас слишком рано делать выводы, потому что этап прошел в сложных и необычных условиях. Говорить о расстановке сил еще рано».