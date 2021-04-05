Расселла не впечатлила Alfa Romeo

Джордж думает, что Williams пострадала от особенностей Сахира
На Гран При Бахрейна Alfa Romeo произвела на многих впечатление достигнутым за зиму прогрессом. Оба пилота команды уверенно прошли во второй сегмент квалификации, а в гонке до последнего боролись за очки, финишировав на 11-м и 12-м местах.
Однако Джордж Расселл, который в прошлом году конкурировал с Alfa Romeo, а в этот раз остался позади, сомневается, что итальянцы будут одинаково сильны на всех трассах.
«Мы знаем, что с нашей машиной сложно управляться в таких условиях, – сказал Расселл. – Думаю, Alfa Romeo просто имела намного меньше проблем, чем остальные, как и Red Bull. Alfa сделала большой шаг вперед на этой конкретной трассе. Сейчас слишком рано делать выводы, потому что этап прошел в сложных и необычных условиях. Говорить о расстановке сил еще рано».