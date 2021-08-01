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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?

В самом начале гонки в Венгрии пилот Williams разом отыграл шесть позиций, однако почти сразу вернул их

Расселл проскочил на второе место – что это было и почему его не наказали?

В тот момент, когда на рестарте Гран При Венгрии Льюис Хэмилтон в одиночестве устремился вперед со стартовой решетки, а все остальные приготовились броситься за ним в погоню с пит-лейна, первым из боксов неожиданно показался Джордж Расселл, который таким образом оказался вторым в гонке.

 

Как выяснилось, британец не стал ждать в общей очереди, а просто вырулил в сторону и проехал вдоль гаражей, опередив стоящие машины соперников. Разумеется, такой маневр стал нарушением правил.

Однако на трассе Расселл почти сразу сбросил скорость, стал возвращать позиции и в итоге вернулся на восьмое место, которое занимал до въезда в боксы.

«Это была очень странная ситуация, – признался он журналистам на вечерней медиа-сессии. – В обычных условиях ты можешь опережать соперников на пит-лейне [за счет тактики] или выезжать на трассу и биться с ними там. 

Но тут я увидел шанс. И сказал себе: "К черту, надо попробовать. Выигрыш перевешивает риск". Я не был уверен, но решил попробовать». 

Он добавил: «Отъезжая от механиков, я спросил команду, можно ли объехать парней. Они ответили, что нет – но к тому моменту я уже сделал это. Так что я изначально знал, что поступать так не следовало. Но не ругал себя, так как в моей ситуации любой пилот поступил бы так же».

Как оказалось, судьи FIA увидели ситуацию и сразу же связались с Williams, потребовав, чтобы гонщик вернул позиции. Спортивные комиссары сочли, что поступить так будет лучше, чем назначать британцу штраф. 

«Я очень благодарен FIA за то, что они продемонстрировали здравый смысл, – признался Расселл. – Они попросили меня вернуть позиции, хотя могли выписать штрафной проезд по пит-лейну. Это здорово».

Журналисты спросили у Джорджа, понимал ли он, что действует не очень правильно.

«Я всегда смотрю вперед, – ответил пилот. – Что сделано, то сделано, тут уж ничего не изменить. Я просто решил, что получу штрафной проезд, и решил отрываться от соперников. Штраф привел бы к потере 20 секунд или около того.

Я был готов принять наказание – а если удалось бы избежать его, то я стал бы лидером гонки и постарался бы удержаться на максимально высокой позиции. Да, это был рискованный поступок. Но в жизни иногда надо идти на такие, если награда того заслуживает».

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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