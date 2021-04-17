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Формула 1 / Новость

Расселл: Ждал выхода в Q3 и места в очках

Автор:
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12 место не удовлетворило амбиции пилота Williams

Расселл: Ждал выхода в Q3 и места в очках

Джордж Расселл стал 12-м в квалификации Гран При Эмилии-Романьи, при этом ему всего 0,123 секунды не хватило для выхода в третий сегмент. Британец отметил, что весь уик-энд уступал своему напарнику Николя Латифи, но в решающий момент смог прибавить.

«Перед этапом я думал, что это наш шанс на выход в Q3 и набор очков, – сказал Расселл. – А потом после каждой сессии думал, что уже выход из Q1 будет счастьем. Николя весь уик-энд на каждом круге был быстрее меня. Я не мог понять, почему.

Вроде машина хорошая, пилотировал нормально, а Николя каждый раз оказывался быстрее меня на три-четыре десятых. Даже из Q1 я на зубах выходил. А в Q2 все внезапно заработало. Я даже хотел на вторую попытку тоже выехать на Medium, потому что шел на этой резине 10-м или 11-м. 

В итоге мы выбрали Soft и я прибавил три десятых. В целом, 12-е место это лучше, чем я ожидал перед квалификацией».

Расселл рассчитывает, что в гонке сможет даже прибавить в сравнении с квалификацией: «В гоночном режиме машина работает лучше, чем в квалификационном. Наша машина – самая быстрая на прямых. Так что все выглядит многообещающе. Эта трасса, пожалуй, подходит нам лучше всех в сезоне. Но я рассчитываю, что мы весь сезон будем в середине Q2, а когда-то и поборемся за Q3».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джордж Расселл
Команды Williams
Автор Иван Матушкин

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