Расселл заставил Джордана изменить мнение о себе
Вывший владелец побеждавшей команды Ф1 признался, что еще недавно не готов был назвать Джорджа быстрым пилотом – но теперь считает иначе
Три первый сезона в чемпионате мира Джордж Расселл провел за рулем Williams в самом конце пелотона. Гонщику долго не удавалось заработать очки и в целом проявить себя – это заставило некоторых усомниться в его способностях.
В частности, довольно критически о британце высказывался Эдди Джордан. Лишь последующий переход пилота в Mercedes, где британец смог переиграть семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, дал возможность объективно оценить его уровень.
«Я ошибался в отношении Джорджа, – честно признался Эдди в подкасте Formula For Success. – Когда он гонялся за Williams, я смотрел на него и думал: "Они что, серьезно собираются брать этого парня [в Mercedes]?"».
Говоря о том, что заставило его изменить точку зрения, ирландец объяснил: «Должен признать, он просто поразил меня. Я даже не подозревал, на что он способен – и вообразить не мог, что ему по силам обогнать Льюиса».
В чемпионате 2022 года Расселл принес Mercedes единственную победу в Гран При и переиграл Хэмилтона по очкам. По итогам пяти Гран При нынешнего чемпионата Джордж уступает именитому напарнику 16 очков.
Джордж Расселл, Mercedes-AMG
Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images
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