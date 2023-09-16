Расселл заподозрил Ferrari в сокрытии реального темпа
По мнению Джорджа, хоть гонщики Скудерии и стали лучшими по итогам пятницы в Сингапуре, они не показали свою истинную силу из-за безопасных настроек силовой установки
По итогам первого дня уик-энда на трассе «Марина-Бэй» Джордж Расселл показал третью скорость, уступив четверть секунду дуэту пилотов Ferrari.
Так как в Сингапуре стартовая позиция имеет куда большее значение, чем на большинстве других Гран При, команды уделили этому компоненту дополнительное время по ходу тренировок. Неудивительно, что Расселл остался доволен своим результатом.
«Определенно, для нас это одна из лучших пятниц в нынешнем сезоне, – сказал британец репортерам. – Похоже, сейчас пять команд очень близки по силам, что обещает захватывающее продолжение.
Понятно, что мы постараемся как можно лучше поработать с данными, чтобы к субботе сбросить дополнительные тысячные».
Он добавил: «Фаворитом сейчас выглядит Ferrari .Вдобавок, как нам кажется, они используют свои силовые установки далеко не на максимуме по отдаче. У них наверняка остается в кармане еще десятая или две.
Так что борьба сейчас, похоже, идет за второе место. Хотя никогда невозможно предсказать, что будет дальше.
Ключевым фактором станут шины. Здесь у нас самый мягкий состав C5, и если с ним все сделать правильно, это сразу приносит тебе несколько десятых. Потому нам нужно понять, как будет верно работать с ними, чтобы проехать действительно быстрый круг и оказаться на хороший позициях».
Оценки Расселла в отношении Ferrari поддержал и ставший четвертым Фернандо Алонсо из Aston Martin: «Думаю, они вне досягаемости. Как и в Монце, для нас они слишком быстры.
В субботу темп появится и у Red Bull, так что борьба обещает получиться упорной. Ты можешь стать [в квалификации] пятым-шестым или вовсе не попасть в финал, все решит пара десятых. Нам нужно быть готовым ко всему и как можно лучше проезжать свои круги».
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Льюис Хэмилтон, который завершил день в двух десятых и двух позициях позади напарника, тоже был настроен позитивно.
«Первая тренировка прошла здорово, – сказал семикратный чемпион. – Мы проехали чуть хуже собственных ожиданий, но в целом не так и плохо. А вторая вообще стала лучшей в нынешнем сезоне.
Очень приятно, когда пятница приносит такой позитив. Думаю, это хорошая платформа, на которой можно строить остаток уик-энда. Надеюсь, за ночь мы сможем прибавить, как это обычно и получается».
Дополнительная информация: Адам Купер
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