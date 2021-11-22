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Формула 1 / Гран При Катара Новость

Расселл: Задних шин хватило бы, чтобы вернуться в Англию

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, Ответственный редактор

По словам пилота Williams, на трассе в Катаре на его автомобиле изнашивалась всего одна шина

Расселл: Задних шин хватило бы, чтобы вернуться в Англию

Джордж Расселл стал одним из четырех пилотов, у кого в гонке на «Лосаиле» возникли серьезные проблемы с резиной переднего левого колеса. Как рассказал гонщик, у него, как и у Валттери Боттаса, шина разрушилась внезапно. 

«Все произошло без предупреждений, – признался Джордж по ходу воскресной медиа-сессии. – Впрочем, еще до старта мы допускали такое развитие событий. Тут вся нагрузка приходится на внешнее плечо левой шины. Участок в 10 см просто протирается насквозь, если вы продолжаете атаковать. 

Из-за этого приходится тщательно контролировать темп в быстрых поворотах. Но прямо за мной были соперники, и если бы я слишком аккуратничал, они все равно обогнали бы меня. Так что я не могу сказать, что особенно расстроен проколом. Сегодня у нас просто не было достаточной скорости».

Он добавил: «Задние шины здесь практически не изнашиваются. Думаю, мы спокойно могли доехать на них обратно в Британию. Да и из передних страдает практически только левая».

Расселл объяснил, что кроме очень абразивного катарского асфальта у такой необычной картины износа есть и другие причины: «Думаю, тут играет роль и направление ветра, и асфальт, и конфигурация. Очень много среднескоростных поворотов. Но прежде всего, дело, конечно, в асфальте».

По ходу прошедшего этапа у Williams не было того темпа, который команда демонстрировала в недавних Гран При. Расселл вышел во вторую часть квалификации, но в гонке им с Николя Латифи не удалось соперничать с гонщиками других команд, не считая аутсайдеров из Haas.

«Да, сейчас все в команде не в восторге от этого, – заверил Джордж. – Думаю, надо разобраться, что поменялось. Воскресенья обычно подучались у нас непростыми, но субботы складывались заметно лучше – это давало возможность оказаться на хорошей позиции и обороняться [в гонке].

Но в этот раз темпа почему-то не было и в субботу. Нам надо сделать выводы и как можно сильнее провести два финальных Гран При, чтобы удержать восьмую строчку в Кубке конструкторов. Сейчас это главная задача».

Благодаря сильным выступлениям в Венгрии и Бельгии Williams сейчас опережает Alfa Romeo на 12 очков. Впрочем, в последнее время представителям Хинвиля удается понемногу сокращать это отставание.
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